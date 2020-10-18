Дело Latvijas krājbanka: на аукционе продали машину и огнестрельное оружие Бондарса

На аукционе, организованном судебным исполнителем Марцисем Мидегсом, ранее принадлежавший Бондарсу карабин Sauer Select 90 был продан за 1300 евро. В свою очередь принадлежавший политику карабин Blaser Luxus BBF95 был продан за 3016 евро.

Принадлежавшая Бондарсу машина Mercedes Benz ML 350 продана за 9600 евро.

Выставленный на торги мотоцикл BMW K1200LT, принадлежавший бывшему члену правления Latvijas krājbanka Дзинтару Пелцбергу, был продан за 3600 евро.

В свою очередь автомобиль Nissan Note бывшего члена правления банка Илзы Багатской ушел за 2050 евро.

Напомним, в июне 2017 года суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с ответчиков, которые без достаточного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре предприятиям и переняли их обеспечение, в целом более 15 миллионов евро.

По делу в качестве ответчиков проходят семь бывших членов правления ликвидируемого Latvijas Krājbanka: Ивар Приедитис, избранный в Сейм Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

В январе прошлого года стало известно, что суд арестовал собственность и банковские счета Бондарса, чтобы с него можно было взыскать потери по этому делу.

Бывший владелец банка Приедитис своей вины в гражданском деле о взыскании 15 миллионов евро не признает. Ранее он отметил, что подобное решение суда создает прецедент, чтобы любого бывшего или нынешнего члена правления любого банка можно было сделать неплатежеспособным.