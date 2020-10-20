Борданс о бюджете: самые большие дискуссии ожидаются по налогам на авторские гонорары

По его словам, основные дискуссии могут быть не о самой идее повысить налоговые платежи с авторских гонораров, а о том, как их применять и как изменения объяснить получателям гонораров. Также дискуссии ожидаются об увеличении средств на компенсируемые лекарства в онкологии и повышении акцизного налога на табачные изделия.

Утвержденный правительством проект госбюджета на 2021 год председатель бюджетной комиссии оценил как кризисный, так как Латвию ждет достаточно непредсказуемое будущее, и проект предусматривает значительный дефицит.

Бондарс отметил, что дискуссии между партнерами по коалиции о бюджете еще предстоят, но он надеется, что по всем существенным вопросам будут достигнуты договоренности.

По прогнозам руководителя комиссии, рассмотрение бюджета парламент завершит в течение ноября.