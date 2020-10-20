Предложено штрафовать коммерсантов, которые не следят за требованием носить маски

Колс рассказал, что сам бывал в ситуации, когда на заправке люди не носят маски, а продавцы это не контролируют.

Предложение политик высказал министрам от Национального объединения, призвав их распространить его на заседании правительства.

Колс пояснил, что опыт первой волны Covid-19 показал, что строгое выполнение правил помогает ограничить распространение вируса. Он напомнил, что весной была ограничена работа магазинов, а также установлена площадь для одного покупателя, и коммерсанты это соблюдали.

"Весной были куда более строгие ограничения и требования, но сейчас нам нужно уживаться с ограничениями, не останавливая экономическую артерию. Поэтому все должны быть дисциплинированными.

Весной были ограничения на собрание людей в публичных местах, были закрыты магазины. Все это довольно строго соблюдалось. Сейчас есть требование обязательно носить в помещениях, торговых местах маски и соблюдать дистанцию в два метра",- пояснил политик.

Он отметил, что если у входа в торговое место есть надпись о запрете входить без маски, но управляющие это не контролируют, норма становится декларативной.

"Ответственность за соблюдение правил должны взять на себя и должностные лица конкретных предприятий. Если правила не будут соблюдаться, то коммерсанту необходимо будет установить санкции", - считает Колс.

При этом парламентарий отказался оценивать, насколько велик мог бы быть штраф, он отметил лишь, что подобная практика существует в ряде других стран Европы.

"Со стороны государства механизм штрафов не вводится для того, чтобы просто кого-то штрафовать. Но мы понимаем, что ответственное отношение - довольно слабо как у части коммерсантов, так и у жителей",

- добавил политик.