Под Зилупе фура насмерть сбила пешехода

Авария с летальным исходом произошла после 23 часов в Залесской волости Зилупского края, где мужчина 1961 г. рожд. на грузовой автомашине MAN с прицепом наехал на пешехода 1951 г. рожд., который от полученных травм умер на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии, начат уголовный процесс.

Во вторник шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее округе, по три - в Латгале и Курземе, а один - в Земгале. Двое пострадавших были пешеходами, а еще двое - велосипедистами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения во вторник были задержаны шесть водителей: три - в Латгале, по одному в Рижском регионе, Земгале и Курземе.

За превышение скорости было составлено 192 протокола.