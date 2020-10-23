Пт, 23.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Фото ⟩ У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын

ФОТО: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir/

Популярная певица Наталья Подольская родила второго сына своему супругу Владимиру Преснякову. Об этом звезда сообщила на своей Instagram-странице.

Наталья опубликовала фото из роддома с новорожденным малышом и счастливым отцом - Владимиром Пресняковым-младшим. 

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - написала она.

Радостной новостью поделился и Владимир Пресняков-младший. 

Счастливых родителей поспешили поздравить звездные коллеги: Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Алсу, Максим Виторган, Влад Соколовский, Юлия Ковальчук и многие другие. 

Напомним, певица Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. Поженились звезды в 2010 году. В 2015-м она родила первенца Артемия. У исполнителя также есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте. 

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