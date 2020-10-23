Фото ⟩ У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын

"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - написала она.

Напомним, певица Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. Поженились звезды в 2010 году. В 2015-м она родила первенца Артемия. У исполнителя также есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.