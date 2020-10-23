Фото ⟩ У Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын

Популярная певица Наталья Подольская родила второго сына своему супругу Владимиру Преснякову. Об этом звезда сообщила на своей Instagram-странице.
Наталья опубликовала фото из роддома с новорожденным малышом и счастливым отцом - Владимиром Пресняковым-младшим.
"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо", - написала она.
Радостной новостью поделился и Владимир Пресняков-младший.
Счастливых родителей поспешили поздравить звездные коллеги: Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Алсу, Максим Виторган, Влад Соколовский, Юлия Ковальчук и многие другие.
Напомним, певица Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году. Поженились звезды в 2010 году. В 2015-м она родила первенца Артемия. У исполнителя также есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.