В Минске прошел женский марш. Есть задержанные

По словам очевидцев, в акции участвовало около 200 человек, и в ходе нее были задержаны.

Центр "Весна" подтвердил, что на данный момент располагает информацией о девяти женщинах, которых задержали.

Уже сообщалось, что задержания начались практически сразу же после начала женского марша.

Как сообщает Onliner со ссылкой на свидетелей, возле колонны курсирует микроавтобус силовиков.

Колонна женского марша около Площади Победы.

Сообщается, что в колонне кричат "Забастовка!" 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований ультиматума, в стране начнется широкая забастовка.