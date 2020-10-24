В Минске прошел женский марш. Есть задержанные
В Беларуси, не утихают протесты против фальсификации президентских выборов и авторитарного лидера Александра Лукашенко, в субботу, 24 октября, в столице страны Минске прошел еще один женский марш, в ходе которого, по данным правозащитного центра "Весна", по меньшей мере девять участниц были задержаны.
По словам очевидцев, в акции участвовало около 200 человек, и в ходе нее были задержаны.
Центр "Весна" подтвердил, что на данный момент располагает информацией о девяти женщинах, которых задержали.
Уже сообщалось, что задержания начались практически сразу же после начала женского марша.
Как сообщает Onliner со ссылкой на свидетелей, возле колонны курсирует микроавтобус силовиков.
Колонна женского марша около Площади Победы.
Сообщается, что в колонне кричат "Забастовка!" 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований ультиматума, в стране начнется широкая забастовка.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку. Официальная причина - из-за коронавируса.