Вт, 27.10.2020
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В Риге открылся новый логистический центр Rimi. В него вложили 82 млн евро

Новый логистический центр Rimi

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В расширение нового логистического центра торговой компании Rimi Baltic, который находится на ул. Аугуста Деглава, 161 в Риге, вложено 82 млн евро, сообщил председатель правления Rimi Baltic Эдгар Сесеманн на открытии центра.

Он отметил, что новый логистический центр является не только одним из крупнейших инвестиционных проектов в торговой отрасли, но и самым крупным и современным логистическим центром в странах Балтии. Строительство центра полностью профинансировала материнская компания Rimi - шведская ICA Group.

В логистическом центре будут комплектоваться продукты для доставки в латвийские магазины, а также часть литовского и эстонского ассортимента, что позволит оптимизировать процесс поставок по всей сети в странах Балтии.

По словам председателя правления Rimi Baltic, новый центр станет главным логистическим центром розничной сети Rimi в странах Балтии, что позволит обслуживать растущие объемы продаж.

"В расширенном логистическом центре будут созданы новые рабочие места для работников цепи поставок и логистики. Переезд начался в октябре этого года и продлится до лета следующего года, когда мы построим централизованную кухню и внедрим современные решения для хранения и комплектации товаров", - подчеркнул Сесеманн.

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