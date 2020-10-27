В Риге открылся новый логистический центр Rimi. В него вложили 82 млн евро

Он отметил, что новый логистический центр является не только одним из крупнейших инвестиционных проектов в торговой отрасли, но и самым крупным и современным логистическим центром в странах Балтии. Строительство центра полностью профинансировала материнская компания Rimi - шведская ICA Group.

В логистическом центре будут комплектоваться продукты для доставки в латвийские магазины, а также часть литовского и эстонского ассортимента, что позволит оптимизировать процесс поставок по всей сети в странах Балтии.

"В расширенном логистическом центре будут созданы новые рабочие места для работников цепи поставок и логистики. Переезд начался в октябре этого года и продлится до лета следующего года, когда мы построим централизованную кухню и внедрим современные решения для хранения и комплектации товаров", - подчеркнул Сесеманн.