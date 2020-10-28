Кариньш сомневается, что хоккеисты захотят поехать весной на игры ЧМ в Минске. Дело в безопасности

В передаче телеканала TV3 900 sekundes премьер-министр заявил, что Латвия готова организовать запланированные ранее матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, если это позволят эпидемиологические условия.

"Конечно, мы хотим и готовы быть соорганизаторами чемпионата, все подготовительные работы ведутся. Думаю, если эпидемиологические условия позволят, это будет замечательное событие для Латвии по очень многим причинам. Нас беспокоит второй этап, запланированный в Минске", - сказал премьер, отметив, что вопросы вызывает безопасность.

Он косвенно выразил озабоченность тем, как белорусские правоохранительные органы смогут поддерживать порядок во время матчей чемпионата, если они применяют насилие против своих граждан во время мирных акций.

"Мы планируем провести свой этап у нас. Вопрос в том, может ли этап в Беларуси вообще состояться, даже если бы мы хотели, чтобы это произошло. В настоящий момент я очень сомневаюсь именно по соображениям безопасности, что наберётся достаточная команда, готовая поехать туда", - сказал Кариньш.

Премьер воздержался от комментариев по поводу упрёков, высказанных Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) в адрес Латвии. Премьер заявил, что не будет комментировать заявления "одного человека".