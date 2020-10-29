Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и других краях

За минувшие сутки в Риге было зарегистрировано 122 новых случая заражения Covid-19, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 1074 человека.

В Даугавпилсе зарегистрировано 17 новых случаев, а общее количество заболевших за последние две недели составляет 187 человек. Даугавпилс долгое время был одним из наиболее сильно пострадавших от Covid-19 муниципалитетов в Латвии, где изначально болезнь распространилась вокруг очага на ледовом катке.

В Краславском и Саулкрастском краях было зарегистрировано по девять новых заболевших в каждом крае, общее количество пациентов за последние 14 дней достигло 66 человек в Краславском крае, а в Саулкрастском крае - 26 человек. Как сообщили агентству LETA в самоуправлении Саулкрасты, в последние дни Covid-19 был обнаружен у нескольких сотрудников, постоятельцев и пациентов Саулкрастской больницы и дома социального ухода.

В Юрмале и Лиепае было выявлено восемь новых случаев заражения Covid-19, а общее число случаев за последние две недели выросло до 33 в Юрмале и до 60 в Лиепае.

Шесть новых пациентов зарегистрированы в Резекне, а пять - в Гаркалнском крае. Четыре новых случая зарегистрированы в Кулдигском, Огрском и Марупском краях.

Всего за последние две недели инфекция Covid-19 была обнаружена в 85 муниципалитетах Латвии.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 1074, в Даугавпилсе - 187, в Вецпиебалгском крае - 98, в Краславском крае - 66, а также в Лиепае - 60 жителей.

Из числа заболевших за последние сутки 52 человека в возрасте от 30 до 39 лет, 42 человека в возрасте от 20 до 29 лет и 39 человек в возрасте от 40 до 49 лет.

Уже сообщалось, что в среду, 28 октября, в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19. Умер один пациент в возрастной группе от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерли 64 человека с подтвержденным Covid-19.

По данным SPKC, в 32% случаев, где удалось выяснить конкретные источники, заражение произошло от членов семьи или родственников, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

На рабочих местах заразились 24%, в учреждениях образования - 13% выявленных вчера новых больных.

Перевощиков отметил, что существенны также показатели заражения в лечебных учреждениях и центрах социального ухода - 10% и 7% новых случаев соответственно.

За прошедшие сутки госпитализировано 35 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Таким образом, число инфицированных Covid-19 в больницах достигло 197 человек, у 189 пациентов заболевание средней тяжести, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки сделано 5105 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,9%.