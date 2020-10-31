Сб, 31.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии

Борис Джонсон

ФОТО: EPA/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Англии с 5 ноября по 2 декабря будет действовать общенациональный режим изоляции, призванный остановить распространение Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр сообщил, что жители Англии должны оставаться дома и выходить только по серьезным причинам (работа, учеба, посещение врача). На время локдауна будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости, при этом остальные магазины смогут выдавать товары, заказанные в интернете.

Пабы, бары, рестораны будут закрыты, но они смогут работать в режиме доставки.

Тем не менее не запрещаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки на природе.

"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - цитирует "Медуза" Джонсона.

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