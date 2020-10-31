Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Англии с 5 ноября по 2 декабря будет действовать общенациональный режим изоляции, призванный остановить распространение Covid-19, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр сообщил, что жители Англии должны оставаться дома и выходить только по серьезным причинам (работа, учеба, посещение врача). На время локдауна будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости, при этом остальные магазины смогут выдавать товары, заказанные в интернете.
Тем не менее не запрещаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки на природе.
"Настало время действовать, потому что альтернативы нет", - цитирует "Медуза" Джонсона.