Борис Джонсон объявил о локдауне в Англии

Премьер-министр сообщил, что жители Англии должны оставаться дома и выходить только по серьезным причинам (работа, учеба, посещение врача). На время локдауна будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости, при этом остальные магазины смогут выдавать товары, заказанные в интернете.