Бриедис получил вызов от чемпиона Европы по версии EBU

В ночь на воскресенье в Лондоне состоялся большой боксёрский вечер, главным событием которого стал бой украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры. Перед ними в ринге встретились Томми Маккарти и бельгиец Билал Лаггон.

Бой получился конкурентным, но не очень зрелищным. Судейский вердикт: 114-114, 116-112 и 116-113 в пользу 29-летнего Маккарти. Таким образом, британец завоевал вакантное звание чемпиона Европы по версии EBU и сразу после боя бросил вызов Бриедису.

"Я первый чернокожий ирландский чемпион Европы. Я король и самый крутой человек в Европе сейчас. Я хочу Майриса Бриедиса - лучшего в первом тяжёлом весе в мире. Вот кого я хочу следующим", - приводит слова британца Sky Sports.

На данный момент будущее Бриедиса неизвестно и вокруг него полно спекуляций. Сам боксёр после финала Всемирной боксёрской суперсерии заявил, что следующим шагом в его карьере может стать переход в супертяжёлый вес.