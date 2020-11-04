Клейнбергс: предоставление социальных услуг нужно основывать на исследованиях

Чтобы иметь возможность своевременно планировать спектр и финансирование предоставляемых в будущем социальных услуг, необходимо опираться на данные исследований, подчеркнул председатель комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестур Клейнбергс на сегодняшнем заседании комитета.
Комитету по социальным вопросам сегодня было представлено исследование, в котором анализировался спрос на услуги центров социального ухода, софинансирование ухода за клиентами центров со стороны Рижского самоуправления, а также изменения и тенденции в цене на одно место в центре социального ухода. Были проанализированы данные за период с 2006 по 2019 год и сделаны прогнозы до 2029 года.
Как сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы, исследование показало, что в центр социального ухода или пансионат обращаются в основном люди, которые не могут позаботиться о себе по причине именно возраста, а не инвалидности.
Люди не обращаются в дом престарелых сразу после выхода на пенсию. В среднем они обращаются в пансионат через 15 лет после выхода на пенсию.
Авторы исследования отмечают, что цены на места в центрах по уходу растут вместе с изменением потребительских цен, однако средний доход клиентов растет не так быстро, в результате чего пропорционально увеличивается доля софинансирования со стороны Рижской думы.
С введением ваучерного принципа предложение от центров социального ухода из частного сектора увеличилось, что решило проблему острой нехватки мест. В то же время это дает представление об истинных рыночных ценах.
"До сих пор Рижское самоуправление в социальной отрасли главным образом принимало решения, основываясь на фактической ситуации. Однако необходимо учитывать, что меняется как количество людей, нуждающихся в услугах, так и стоимость услуг и возможные приоритеты, поэтому необходимы основанные на исследованиях прогнозы", - подчеркнул Клейнбергс.