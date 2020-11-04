Клейнбергс: предоставление социальных услуг нужно основывать на исследованиях

Комитету по социальным вопросам сегодня было представлено исследование, в котором анализировался спрос на услуги центров социального ухода, софинансирование ухода за клиентами центров со стороны Рижского самоуправления, а также изменения и тенденции в цене на одно место в центре социального ухода. Были проанализированы данные за период с 2006 по 2019 год и сделаны прогнозы до 2029 года.

Как сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы, исследование показало, что в центр социального ухода или пансионат обращаются в основном люди, которые не могут позаботиться о себе по причине именно возраста, а не инвалидности.

Люди не обращаются в дом престарелых сразу после выхода на пенсию. В среднем они обращаются в пансионат через 15 лет после выхода на пенсию.

Авторы исследования отмечают, что цены на места в центрах по уходу растут вместе с изменением потребительских цен, однако средний доход клиентов растет не так быстро, в результате чего пропорционально увеличивается доля софинансирования со стороны Рижской думы.

С введением ваучерного принципа предложение от центров социального ухода из частного сектора увеличилось, что решило проблему острой нехватки мест. В то же время это дает представление об истинных рыночных ценах.

Прогнозируется, что количество заявок на места в пансионатах будет увеличиваться в среднем на 5% в год, и к 2025 году необходимое количество мест увеличится как минимум на 21%.