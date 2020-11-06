Пт, 6.11.2020
С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

В армии 37 военнослужащих болеют Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В Национальных вооруженных силах Covid-19 выявлен у 37 военнослужащих, а еще 190 военных и гражданских работников направлены под наблюдение медиков, рассказали агентству LЕТА в отделе прессы Министерства обороны.

Недавно инфекция была выявлена в Школе пехотинцев в Алуксне, и после интенсивного тестирования число зараженных увеличилось до 25.

Минобороны подчеркивает, что армия - специфическая среда, поэтому, чтобы очаги инфекции не расширялись, Национальные вооруженные силы направили военных под наблюдение медиков. Они находятся по месту жительства и служебных обязанностей сейчас не выполняют.

На боеспособность Национальных вооруженных сил болезнь военнослужащих не влияет.

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