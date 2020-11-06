В армии 37 военнослужащих болеют Covid-19

Недавно инфекция была выявлена в Школе пехотинцев в Алуксне, и после интенсивного тестирования число зараженных увеличилось до 25.

Минобороны подчеркивает, что армия - специфическая среда, поэтому, чтобы очаги инфекции не расширялись, Национальные вооруженные силы направили военных под наблюдение медиков. Они находятся по месту жительства и служебных обязанностей сейчас не выполняют.