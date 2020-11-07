Как дистанционное обучение позволяет создавать идеи, способные улучшить развитие образования в целом
Кризис Covid-19 вынудил изменить не только быт людей, но и работу предпринимателей. В проекте TVNET "Искусство предпринимательства" своим опытом, как преодолеть этот кризис, поделился руководитель предприятия Lielvārds Андрис Грибустс.
На вопрос, были ли перед Covid-кризисом рассмотрены сценарии, при которых может произойти кризис большего масштаба, Грибустс указал, что именно об этом речи не шло. Но над различными формами обучения и возможностью развития работа велась уже несколько лет.
"Принималось во внимание, как развиваются привычки обучения школьников и учителей, развитие технологий, как развивается учебный процесс. Мы говорили о содержании цифрового образования, поэтому такие решения у нас были еще до Covid-кризиса", - сказал Грибустс.
Он отметил, что у предприятия еще до этого были разработаны различные решения, как учиться, не находясь в классе, а самостоятельно, где-то в другом месте. Однако в целом сценарии таких больших кризисов не рассматривались, так как Lielvārds всегда старается как по содержанию, так и по форме смотреть на актуальную ситуацию и на ее базе создавать различные инновации.
"У нас есть инновационная платформа Soma.lv, ее разработка и продукты создавались уже с 2016 года. Поэтому школы, которые с введением режима чрезвычайной ситуации начали использовать этот продукт быстрее, смогли гораздо проще перейти на процесс дистанционного обучения. Но и у тех школ, которые столь активно не использовали возможности удаленного обучения, была возможность это делать",
- пояснил Грибустс.
Он согласен с тем, что ситуация значительно ускорила использование технологий в учебном процессе.
"Такая тенденция наблюдалась не только в Латвии, но и в других странах мира. Эта ситуация значительно ускорила более широкое использование технологий в учебном процессе. Ранее в очном процессе обучения технологии больше использовали те педагоги, у которых у самих было больше интереса, которые в своем плане были более инновационными, но вообще это не было принятой нормой. Однако ситуация вынудила большую часть учителей искать и рассматривать новые возможности, какие технологии доступны, какое доступно содержание", - сказал Грибустс.
Если смотреть на то, что происходит, глобально, то можно увидеть, что тема дистанционного образования во время кризиса Covid-19 становится все актуальнее.
На вопрос, изменилась ли деятельность предприятия во время кризиса и как он затронул предприятие, руководитель Lielvārds пояснил, что в компании уже долгое время использовались технологии как в руководстве проектами, так и в коммуникации - таким образом, Lielvārds был готов, никаких перемен в деятельности не потребовалось.
"Удаленная форма работы, собрания, коммуникация и связь на нашем предприятии были уже привычной практикой. Что изменилось в отношении содержания - мы мобилизовали всю команду по содержанию, чтобы по возможности быстрее и качественнее пополнить содержание по учебным предметам - природоведению, латышскому языку, биологии и другим. Велась работа, чтобы на нашей платформе Soma.lv было доступно по возможности наиболее обширное содержание как для школьников, так и для учителей. Учебный процесс проходит дистанционно, и мы все силы сконцентрировали на цифровом содержании. И, конечно, стараемся улучшить и ввести различные инновации", - рассказал Грибустс.
"Некоторое время у нас была идея предлагать на Soma.lv и цифровые инструменты - карандаши, рисователь фигур и другие вещи, с помощью которых рабочие листы можно заполнить дигитально. Таким образом - этот лист можно сразу же отослать учителю, ничего не надо распечатывать. Режим чрезвычайной ситуации стал для нас побуждением реализовать что-то новое, чтобы облегчить учебный процесс", - пояснил Грибустс.
Говоря о том, дала ли кризисная ситуация что-то позитивное на будущее, Грибустс ответил, что определенно.
"Если мы посмотрим на содержание и технологии, то все больше внимания уделяется образованию, и мы сами, живя дома с детьми, видим, насколько большую роль играют учителя. Поэтому важно создать инструменты поддержки учителей, кроме того, есть заинтересованные в том, чтобы ввести в сферу какие-то нововведения и технологии. Кроме того, важно улучшить учебный процесс, что помогло бы ускорить его эффективность. Возможно, ранее многие предприятия не обращали на образовательные технологии столь большое внимание, так как на них был незначительный спрос и у них было маленькое число пользователей", - отметил Грибустс.
На вопрос, что он может посоветовать другим предпринимателям в это время, Грибустс сказал, что большую роль как в этом кризисе, так и в других играет то, насколько предприятие и коллектив сплочены и мотивированы работать во имя единой цели, чтобы дать что-то обществу.
"Думаю, это один из ключевых элементов, так как в этот момент привычные действия уже не так и привычны. Ранее и собрания у нас проходили в каком-то одном помещении, а сейчас мы находимся каждый в своем. Необходимо приложить много усилий, чтобы, основываясь на общей цели и взаимном доверии, укрепить деятельность предприятия и в кризисной ситуации обеспечить хорошее внутреннее сотрудничество", - заключил Грибустс.
Проект "Искусство предпринимательства" создан в сотрудничестве с предприятием Pillar.