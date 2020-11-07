Как дистанционное обучение позволяет создавать идеи, способные улучшить развитие образования в целом

На вопрос, были ли перед Covid-кризисом рассмотрены сценарии, при которых может произойти кризис большего масштаба, Грибустс указал, что именно об этом речи не шло. Но над различными формами обучения и возможностью развития работа велась уже несколько лет.

"Принималось во внимание, как развиваются привычки обучения школьников и учителей, развитие технологий, как развивается учебный процесс. Мы говорили о содержании цифрового образования, поэтому такие решения у нас были еще до Covid-кризиса", - сказал Грибустс.

Он отметил, что у предприятия еще до этого были разработаны различные решения, как учиться, не находясь в классе, а самостоятельно, где-то в другом месте. Однако в целом сценарии таких больших кризисов не рассматривались, так как Lielvārds всегда старается как по содержанию, так и по форме смотреть на актуальную ситуацию и на ее базе создавать различные инновации.

"У нас есть инновационная платформа Soma.lv, ее разработка и продукты создавались уже с 2016 года. Поэтому школы, которые с введением режима чрезвычайной ситуации начали использовать этот продукт быстрее, смогли гораздо проще перейти на процесс дистанционного обучения. Но и у тех школ, которые столь активно не использовали возможности удаленного обучения, была возможность это делать",

- пояснил Грибустс.

Он согласен с тем, что ситуация значительно ускорила использование технологий в учебном процессе.

"Такая тенденция наблюдалась не только в Латвии, но и в других странах мира. Эта ситуация значительно ускорила более широкое использование технологий в учебном процессе. Ранее в очном процессе обучения технологии больше использовали те педагоги, у которых у самих было больше интереса, которые в своем плане были более инновационными, но вообще это не было принятой нормой. Однако ситуация вынудила большую часть учителей искать и рассматривать новые возможности, какие технологии доступны, какое доступно содержание", - сказал Грибустс.

Если смотреть на то, что происходит, глобально, то можно увидеть, что тема дистанционного образования во время кризиса Covid-19 становится все актуальнее.

На вопрос, изменилась ли деятельность предприятия во время кризиса и как он затронул предприятие, руководитель Lielvārds пояснил, что в компании уже долгое время использовались технологии как в руководстве проектами, так и в коммуникации - таким образом, Lielvārds был готов, никаких перемен в деятельности не потребовалось.