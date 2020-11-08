Вс, 8.11.2020
Это исторический момент. Страна становится ядерной державой. Александр Лукашенко об открытии Белорусской АЭС
Александр Лукашенко об открытии Белорусской АЭС

На продажу выставлен элегантный дом Шона Коннери на юге Франции

ФОТО: AFP/Scanpix/Knight Frank

Вскоре после смерти легенды фильмов о Джеймсе Бонде Шона Коннери его бывший дом на юге Франции был выставлен на продажу. Виллу также можно увидеть в фильме "Никогда не говори "никогда".

У какого-то ярого поклонника Шона Коннери есть возможность завладеть бывшим французским домом актера за 30 миллионов евро. Дом шотландского актера расположен на Французской Ривьере, в Ницце, на самом берегу Средиземного моря. Из дома Коннери открывается незабываемый вид на море, Ниццу и даже близлежащее Монако.

ФОТО: Knight Frank

Сказочный шестиэтажный дом был построен в 1928 году, но легенда Голливуда купила его в 1975 году, вскоре после свадьбы с французской художницей Мишелин Рокбрюн. Молодая пара прожила в красивом доме несколько десятилетий. Несмотря на то, что позже пара жила в другом месте, вилла в Ницце всегда считалась домом семьи Коннери.

ФОТО: Knight Frank

Дом состоит из пяти спален, пяти ванных комнат, тренажерного зала, сауны, нескольких террас, винного погреба, бассейна и сада. В общей сложности недвижимость занимает площадь 5 000 квадратных метров. Дизайн здания выполнен в стиле Джеймса Бонда - все номера сделаны в ретро стиле, который сочетает элементы дизайна Art Deco со средиземноморским стилем. Архитекторы фасада здания когда-то вдохновлялись стилем французского короля Людовика XVI, который сочетается с чертами модернизма 1930-х годов.

ФОТО: Knight Frank

Фото: Дом Шона Коннери на юге Франции

Последние новости

НАВЕРХ
Back