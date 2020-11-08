На продажу выставлен элегантный дом Шона Коннери на юге Франции

У какого-то ярого поклонника Шона Коннери есть возможность завладеть бывшим французским домом актера за 30 миллионов евро. Дом шотландского актера расположен на Французской Ривьере, в Ницце, на самом берегу Средиземного моря. Из дома Коннери открывается незабываемый вид на море, Ниццу и даже близлежащее Монако.

ФОТО: Knight Frank

Сказочный шестиэтажный дом был построен в 1928 году, но легенда Голливуда купила его в 1975 году, вскоре после свадьбы с французской художницей Мишелин Рокбрюн. Молодая пара прожила в красивом доме несколько десятилетий. Несмотря на то, что позже пара жила в другом месте, вилла в Ницце всегда считалась домом семьи Коннери.

ФОТО: Knight Frank

Дом состоит из пяти спален, пяти ванных комнат, тренажерного зала, сауны, нескольких террас, винного погреба, бассейна и сада. В общей сложности недвижимость занимает площадь 5 000 квадратных метров. Дизайн здания выполнен в стиле Джеймса Бонда - все номера сделаны в ретро стиле, который сочетает элементы дизайна Art Deco со средиземноморским стилем. Архитекторы фасада здания когда-то вдохновлялись стилем французского короля Людовика XVI, который сочетается с чертами модернизма 1930-х годов.

ФОТО: Knight Frank