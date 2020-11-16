"Что посеешь, то и пожнешь": Президент высказался о работе правительства

Президент выразил уверенность в том, что правительство после отставки Пуце будет работать так же, как до сих пор.

Оценивая работу правительства в условиях пандемии Covid-19, Левитс сказал, что оно делает все возможное, чтобы уменьшить влияние второй волны. Президент отметил, что есть большая часть людей, которые не хотят соблюдать ограничения, и правительство в какой-то мере поддается настроениям этой "эгоистичной" части общества.

Отвечая на вопрос, не исчерпало ли себя нынешнее правительство, Левитс ответил отрицательно. "Я [так] не думаю. В настоящее время трудно найти какую-то другую альтернативу. Именно такой состав Сейма мы выбрали, и это отражается в правительстве. В связи с этим я хотел бы сказать - что посеешь, то и пожнешь", - сказал президент.

Он отметил, что кризис нужно использовать для реструктуризации экономики страны, так как понятно, что жизнь после пандемии будет совершенно другой.