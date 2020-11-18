Ср, 18.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

В Видземе машина, возможно, наехала на женщину, которая лежала на дороге. Она погибла на месте

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 17 ноября, в Видземе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, которая предположительно лежала на проезжей части, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около 21.25 в Райскумской волости Паргауйского края. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ совершил наезд на женщину, которая предположительно лежала на дороге. От полученных травм она умерла на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 161 ДТП, в авариях пострадали 14 человек, в том числе пять пешеходов и четыре велосипедиста.

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