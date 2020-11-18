В Видземе машина, возможно, наехала на женщину, которая лежала на дороге. Она погибла на месте

Авария произошла около 21.25 в Райскумской волости Паргауйского края. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ совершил наезд на женщину, которая предположительно лежала на дороге. От полученных травм она умерла на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.