Пн, 23.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
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  • Вероятность новых ограничений и начало стройки Rail Baltica. Все, что вы могли пропустить 23 ноября

Вероятность новых ограничений и начало стройки Rail Baltica. Все, что вы могли пропустить 23 ноября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • Девять смертей и 116 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки. Более половины новых случаев - в Риге, Лиепае и Марупском крае.
  • За сутки госпитализированы еще 45 пациентов с Covid-19.
  • Кариньш: нужно думать о введении новых ограничений в связи с Covid-19.
  • Впервые в больницах от Covid-19 лечатся пациенты всех возрастных групп.
  • В Эстонии вводят дополнительные ограничения; штрафы - до 9600 евро.
  • Начаты первые административные дела о неношении масок.
  • Парень поправил бумаги, что у него - Covid-19. Подключилась полиция.
  • Центр доноров крови обнаружил переболевших Covid-19.
  • Covid-19: Работники индустрии красоты просят пересмотреть ограничения.
  • Даугавпилс: Covid-19 заразились бездомные - клиенты вытрезвителя. Возможна принудительная изоляция.
  • Covid-19 и школы: только в Риге затронуты уже 68 учебных заведений.
  • Мнение: Если распорядиться вакциной правильно, она поможет даже в небольших количествах.
  • Ситуация в соседних странах: в Литве 1192 новых случая Covid-19, в Эстонии - 232.
  • По объемам тестирования на Covid-19 Литва и Эстония - среди лидеров в Европе.
  • Айзкраукльская больница, закрытая из-за Covid-19, возобновила работу.
  • Covid-19 может негативно повлиять на статистику преступлений на сексуальной почве.
  • Covid-19: Правительство скорректирует программу поддержки предприятий.

Другие события дня:

  • Разыскиваемый мужчина из Рижского центра психиатрии и наркологии найден.
  • Ремонт Деглавского моста: на месяц ограничат движение на улицах Браслас и Вестиенас.
  • Министерство сообщения просило Россию остановить падение грузопотока в Латвию.
  • В Нагорном Карабахе в результате взрыва мины пострадал российский миротворец.
  • Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме.
  • Бывший министр здравоохранения Белевич купил предприятие NMS laboratorija.
  • Официально открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica.
  • Конфликт в родительском чате: в Петербурге подрались 10 человек.
  • Изменения в чековой лотерее: расширен перечень документов и добавились чеки по отраслям.
  • "Запускайте на ночь собак в дома": в Эстонии волки подошли прямо к двери жилого дома.
  • Пикет мастеров маникюра и педикюра: они требуют разрешить им работать.
  • Суровая статистика одного светофора в Риге - 64 нарушения в день.
  • Генеральному директору СГД объявлен выговор.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • "Я из старой гвардии, я за результат": Нетипичный фитнес-блогер балует ПП-тортами и учит не бояться есть все.
  •  "Динамо" на последних секундах овертайма вырвало победу у "Куньлуня".
  • Как звезды провели выходные: Тодоренко на льду, Гудков в Gucci, а Жуков в Карелии.

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