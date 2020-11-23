Вероятность новых ограничений и начало стройки Rail Baltica. Все, что вы могли пропустить 23 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Девять смертей и 116 новых случаев: статистика Covid-19 за сутки. Более половины новых случаев - в Риге, Лиепае и Марупском крае.
- За сутки госпитализированы еще 45 пациентов с Covid-19.
- Кариньш: нужно думать о введении новых ограничений в связи с Covid-19.
- Впервые в больницах от Covid-19 лечатся пациенты всех возрастных групп.
- В Эстонии вводят дополнительные ограничения; штрафы - до 9600 евро.
- Начаты первые административные дела о неношении масок.
- Парень поправил бумаги, что у него - Covid-19. Подключилась полиция.
- Центр доноров крови обнаружил переболевших Covid-19.
- Covid-19: Работники индустрии красоты просят пересмотреть ограничения.
- Даугавпилс: Covid-19 заразились бездомные - клиенты вытрезвителя. Возможна принудительная изоляция.
- Covid-19 и школы: только в Риге затронуты уже 68 учебных заведений.
- Мнение: Если распорядиться вакциной правильно, она поможет даже в небольших количествах.
- Ситуация в соседних странах: в Литве 1192 новых случая Covid-19, в Эстонии - 232.
- По объемам тестирования на Covid-19 Литва и Эстония - среди лидеров в Европе.
- Айзкраукльская больница, закрытая из-за Covid-19, возобновила работу.
- Covid-19 может негативно повлиять на статистику преступлений на сексуальной почве.
- Covid-19: Правительство скорректирует программу поддержки предприятий.
Другие события дня:
- Разыскиваемый мужчина из Рижского центра психиатрии и наркологии найден.
- Ремонт Деглавского моста: на месяц ограничат движение на улицах Браслас и Вестиенас.
- Министерство сообщения просило Россию остановить падение грузопотока в Латвию.
- В Нагорном Карабахе в результате взрыва мины пострадал российский миротворец.
- Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме.
- Бывший министр здравоохранения Белевич купил предприятие NMS laboratorija.
- Официально открыта строительная площадка рижского центрального узла Rail Baltica.
- Конфликт в родительском чате: в Петербурге подрались 10 человек.
- Изменения в чековой лотерее: расширен перечень документов и добавились чеки по отраслям.
- "Запускайте на ночь собак в дома": в Эстонии волки подошли прямо к двери жилого дома.
- Пикет мастеров маникюра и педикюра: они требуют разрешить им работать.
- Суровая статистика одного светофора в Риге - 64 нарушения в день.
- Генеральному директору СГД объявлен выговор.
Немного новостей, чтобы отвлечься:
- "Я из старой гвардии, я за результат": Нетипичный фитнес-блогер балует ПП-тортами и учит не бояться есть все.
- "Динамо" на последних секундах овертайма вырвало победу у "Куньлуня".
- Как звезды провели выходные: Тодоренко на льду, Гудков в Gucci, а Жуков в Карелии.