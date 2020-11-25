За сутки в ДТП пострадали 25 человек, один погиб

Также среди пострадавших были три пешехода и один велосипедист.

Как сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Госполиции, вчера в 7.44 в Ренценской волости Буртниекского края на дороге Валмиера-Руиена-граница с Эстонией автомашина VW Crafter съехала с дороги и перевернулась.

В аварии пострадал пассажир, а еще один человек погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс об этой аварии.