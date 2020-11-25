Ср, 25.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

За сутки в ДТП пострадали 25 человек, один погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 25 человек, погиб один, сообщили агентству LETA в Госполиции. 

Также среди пострадавших были три пешехода и один велосипедист.

Как сообщила агентству LETA старший специалист Видземского регионального управления Госполиции, вчера в 7.44 в Ренценской волости Буртниекского края на дороге Валмиера-Руиена-граница с Эстонией автомашина VW Crafter съехала с дороги и перевернулась.

В аварии пострадал пассажир, а еще один человек погиб на месте происшествия. Полиция начала уголовный процесс об этой аварии. 

Всего вчера зарегистрировано 129 ДТП, 20 были с пострадавшими. 

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