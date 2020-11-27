ООН: коронавирус отбросил назад эмансипацию, вернув женщин на кухню

"Муж начинает работать в 09:30 и заканчивает где-то между пятью и половиной седьмого вечера. Но он может себе позволить уйти в комнату и сосредоточиться, а я нет, и мне кажется, это не совсем справедливо", - говорит она.

По словам Тени, она выполняет примерно 80% домашних обязанностей, включая развивающие занятия с трехлетней дочкой.

BBC

"Первые два-три месяца были ужасными, к концу каждого дня я была на пределе душевных сил. Бывало, дочка заплачет, и я сажусь рядом и плачу", - вспоминает Тени.

"Мы наблюдаем тревожные тенденции, включая высокий уровень стресса и проблемы с психикой - в особенности у женщин. Частично это связано с увеличением объема работы", - говорит главный статистик "ООН-женщин" Папа Сек.

"Раньше я все делала сама"

"Работа в поле сильно изматывает, а есть еще и дела по дому" ESPERANZA BOLIVIA

Делина Веласкес - фермер из провинции Серкадо на юге Боливии.

Ее день обычно начинается в 5 утра и делится между парником и работой по дому. Раз в два месяца она ездит в близлежащий город Тариху торговать выращенными ею овощами на рынке. "Работа в поле сильно изматывает, а есть еще и дела по дому, но теперь мне помогает дочка, она моя правая рука. Она помогает и дома, и в поле, и в парнике", - рассказывает Делина.

Согласно традиционным гендерным нормам, мужчины - добытчики, а женщины - домохозяйки.

"Когда речь заходит о том, что дети должны помогать по дому, родители в большей степени ждут этого от дочерей", - говорит Папа Сек.

Но Делина довольна тем, что во время карантина проводит больше времени с семьей. "Раньше я все делала сама: закупала семена, хранила, высаживала, поливала, да еще убирала и готовила, - говорит она. - Теперь занятий в школе нет, дочка помогает с готовкой и стиркой, младший сын - в парнике, муж проводит больше времени дома и тоже помогает, чем может. Мне стало легче".

"Мне очень повезло"

"Мой ум постоянно занят предметами, о которых муж не думает" IJEOMA KOLA

Доктор Льома Кола, женщина смешанного нигерийско-американского происхождения, живет в столице Кении Найроби.

Она говорит, что умудряется совмещать воспитание новорожденного малыша и работу, потому что муж готов помогать, и потому что они могут позволить себе нанять домработницу. "Не у всех женщин такие возможности. Но я все равно поднимаюсь каждый день в 6-7 утра, потому что сынишка требует внимания", - рассказывает она.

Льома говорит, что общество устроено так, что обычной женщине невозможно получать от жизни все. "Женщины могут иметь и детей, и работу, но не одновременно, и не без больших жертв. Таких, как я, немного. Я считаю, мне очень повезло". - объясняет она.