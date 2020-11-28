Сб, 28.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

На прошлой неделе в Латвии не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

На прошлой неделе, с 16 по 22 ноября, в Латвии клинически не подтверждено ни одного нового случая гриппа, свидетельствует еженедельный обзор Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о заболеваемости гриппом и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Неделей ранее практики семейных врачей сообщили о двух случаях гриппа, оба были зарегистрированы в Юрмале.

Количество обращений пациентов с острыми инфекциями верхних дыхательных путей в амбулаторные учреждения на прошлой неделе было меньше, чем обычно в этот период - 921,5 случая на 100 000 населения.

С начала сезона не сообщалось ни об одном случае смерти пациентов с подтвержденным гриппом. В прошлом сезоне умерли 26 человек, болевших гриппом, а в сезон 2018-2019 г. было зарегистрировано 86 случаев смерти больных гриппом.

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