На прошлой неделе в Латвии не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Неделей ранее практики семейных врачей сообщили о двух случаях гриппа, оба были зарегистрированы в Юрмале.

Количество обращений пациентов с острыми инфекциями верхних дыхательных путей в амбулаторные учреждения на прошлой неделе было меньше, чем обычно в этот период - 921,5 случая на 100 000 населения.