Запутались в ограничениях? Кариньш обещает понятную информационную кампанию

Он признал, что ранее население, возможно, не понимало и не принимало решения правительства, связанные с Covid-19, и считало их неправильными. Теперь планируется изменить подход в коммуникации с обществом.

"Это необходимо, чтобы предоставлять простую и понятную информацию о том, чего мы ожидаем от людей. Но по сути все выражается в словах:

"Два человека, два метра"", - сказал глава правительства.

Кариньш добавил, что министры, понимая серьезность ситуации, смогут в будущем выступить с аналогичными месседжами.