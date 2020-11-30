Запутались в ограничениях? Кариньш обещает понятную информационную кампанию

Для жителей Латвии будет организована информационная кампания об ограничениях, связанных с Covid-19, и рисках этого заболевания, рассказал журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он признал, что ранее население, возможно, не понимало и не принимало решения правительства, связанные с Covid-19, и считало их неправильными. Теперь планируется изменить подход в коммуникации с обществом.
"Это необходимо, чтобы предоставлять простую и понятную информацию о том, чего мы ожидаем от людей. Но по сути все выражается в словах:
Кариньш добавил, что министры, понимая серьезность ситуации, смогут в будущем выступить с аналогичными месседжами.
Кариньш также отметил, что обращение к президенту Эгилсу Левитсу не означает недоверия к министру здравоохранения Илзе Винькеле. Мысль заключается в том, чтобы широко вовлечь все общество, не только министров, пояснил он.