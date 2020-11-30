Пн, 30.11.2020
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины. Игорь Шихман, член правления Mego
Игорь Шихман, член правления Mego

Запутались в ограничениях? Кариньш обещает понятную информационную кампанию

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для жителей Латвии будет организована информационная кампания об ограничениях, связанных с Covid-19, и рисках этого заболевания, рассказал журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он признал, что ранее население, возможно, не понимало и не принимало решения правительства, связанные с Covid-19, и считало их неправильными. Теперь планируется изменить подход в коммуникации с обществом.

"Это необходимо, чтобы предоставлять простую и понятную информацию о том, чего мы ожидаем от людей. Но по сути все выражается в словах:

"Два человека, два метра"", - сказал глава правительства.

Кариньш добавил, что министры, понимая серьезность ситуации, смогут в будущем выступить с аналогичными месседжами.

Кариньш также отметил, что обращение к президенту Эгилсу Левитсу не означает недоверия к министру здравоохранения Илзе Винькеле. Мысль заключается в том, чтобы широко вовлечь все общество, не только министров, пояснил он.

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