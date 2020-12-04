Пт, 4.12.2020
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ВИДЕО ⟩ Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке

Александр Овечкин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Канадский спортивный портал Sportsnet признал шайбу Александра Овечкина лучшей в XXI веке. Об этом сообщается на сайте издания.

Голосование проходило на сайте издания Sportsnet в несколько этапов. Финалистами голосования стали российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и канадец Рик Нэш из "Коламбус Блю Джекетс".

В итоге победу одержал Овечкин (55,1% голосов), который в 2006 году забросил шайбу в ворота "Финикс Койотс". Российский хоккеист поразил ворота соперника, нанеся бросок лёжа на льду спиной к воротам.

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