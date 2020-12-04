ВИДЕО ⟩ Шайба Овечкина признана лучшей в XXI веке

Голосование проходило на сайте издания Sportsnet в несколько этапов. Финалистами голосования стали российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и канадец Рик Нэш из "Коламбус Блю Джекетс".

В итоге победу одержал Овечкин (55,1% голосов), который в 2006 году забросил шайбу в ворота "Финикс Койотс". Российский хоккеист поразил ворота соперника, нанеся бросок лёжа на льду спиной к воротам.