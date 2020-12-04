Уроки стиля от королевы Испании: лавандовое платье Летисии

RUS TVNETКрасоткаМода и стильУроки стиля от королевы Испании: лавандовое платье Летисии 4 декабря 2020, 11:131 мин для прочтенияУроки стиля от королевы Испании: лавандовое платье Летисииrus.tvnet.lvФОТО: SIPA/ScanpixКоролева Испании Летисия заворожила публику, облачившись в платье и пальто цвета лаванды в Валенсии.48-летняя королева Испании выбрала лиловое платье Carolina Herrera в тон пальто.ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPAФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPAФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPAГалерея: Королева Испании в платье и пальто цвета лаванды испаниямода