Пт, 4.12.2020
Когда я был ребенком, это мне казалось совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир. Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
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Уроки стиля от королевы Испании: лавандовое платье Летисии

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева Испании Летисия заворожила публику, облачившись в платье и пальто цвета лаванды в Валенсии.

48-летняя королева Испании выбрала лиловое платье Carolina Herrera в тон пальто.

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

ФОТО: Miguel Cordoba/SIPA / Miguel Cordoba/SIPA

Галерея: Королева Испании в платье и пальто цвета лаванды 

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