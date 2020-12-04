Пт, 4.12.2020
Когда я был ребенком, это мне казалось совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел завоевать весь мир. Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
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Фото ⟩ В Эстонии установили самую яркую елку, сделанную из советских фонарей

Необычная елка из советских фонарей в городе Вильянди

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В этом году на въезде в город Вильянди (Эстония) была установлена яркая рождественская елка из старых уличных фонарей, которая привлекает внимание как выезжающих из города, так и приезжающих, пишет Limon.

77 старых советских уличных фонарей использовались для создания рождественской елки, которые освещали улицы Вильянди более 40 лет. Из собранных фонарей выстроили елку высотой в восемь метров.

Рождественская елка из уличных фонарей устанавливается и радуется граждан уже не первый раз. Каждый год она дарит незабываемые эмоции гостям и жителям, а еще она одинаково эффектно смотрится, как вблизи, так и из далека. 

Галерея: В Эстонии установили самую яркую елку, сделанную из советских фонарей

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