Фото ⟩ В Эстонии установили самую яркую елку, сделанную из советских фонарей

77 старых советских уличных фонарей использовались для создания рождественской елки, которые освещали улицы Вильянди более 40 лет. Из собранных фонарей выстроили елку высотой в восемь метров.

Рождественская елка из уличных фонарей устанавливается и радуется граждан уже не первый раз. Каждый год она дарит незабываемые эмоции гостям и жителям, а еще она одинаково эффектно смотрится, как вблизи, так и из далека.