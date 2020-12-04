Проживающий в Латвии бразилец выразил непопулярное мнение: счет в кафе нужно делить пополам

Во время одного из выпусков передачи канала TV3 "Почти идеальный ужин", живущий в Латвии бразильский мультихудожник и футболист Фелип Габриель Ксавье высказал непопулярное в Латвии мнение о том, кто - женщина или мужчина - должен оплачивать счет в кафе во время первого свидания.
Горячая дискуссия о том, кто же должен оплачивать счет во время первого свидания, разгорелись между четверыми участниками - создательницей бренда Amoralle Инессей Озола, актрисой Витой Балчунайте, гуру креативного маркетинга, организатором мероприятий Микелисом Висоцкисом и Фелипе, которые должны оплатить счет в ресторане на свидании.
Микелис уверен, что это обязанность мужчины, а Филипе считает, что пара должна поделить счет пополам.
Ранее бразилец уже выступал с громкими заявлениями о том, что "латвийские мужчины подкаблучники".
Иннесе Озола отметила, что ей такой "формат отношений" не понравился бы.
"Смотри, если ты эту девушку любишь, этот вопрос не будет для тебя таким болезненным", - сказала Озола Фелипу.
Видео: сюжет передачи TV3 "Почти идеальный ужин"