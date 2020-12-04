Проживающий в Латвии бразилец выразил непопулярное мнение: счет в кафе нужно делить пополам

Во время одного из выпусков передачи канала TV3 "Почти идеальный ужин", живущий в Латвии бразильский мультихудожник и футболист Фелип Габриель Ксавье высказал непопулярное в Латвии мнение о том, кто - женщина или мужчина - должен оплачивать счет в кафе во время первого свидания.