Пт, 4.12.2020
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Адольф Гитлер Уунона, политик из Намибии
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1 мин для прочтения

Проживающий в Латвии бразилец выразил непопулярное мнение: счет в кафе нужно делить пополам

Скриншот с видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Во время одного из выпусков передачи канала TV3 "Почти идеальный ужин", живущий в Латвии бразильский мультихудожник и футболист Фелип Габриель Ксавье высказал непопулярное в Латвии мнение о том, кто - женщина или мужчина - должен оплачивать счет в кафе во время первого свидания. 

Горячая дискуссия о том, кто же должен оплачивать счет во время первого свидания, разгорелись между четверыми участниками - создательницей бренда Amoralle Инессей Озола, актрисой Витой Балчунайте, гуру креативного маркетинга, организатором мероприятий Микелисом Висоцкисом и Фелипе, которые должны оплатить счет в ресторане на свидании.

Микелис уверен, что это обязанность мужчины, а Филипе считает, что пара должна поделить счет пополам. 

Ранее бразилец уже выступал с громкими заявлениями о том, что "латвийские мужчины подкаблучники".

Иннесе Озола отметила, что ей такой "формат отношений" не понравился бы. 

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"Смотри, если ты эту девушку любишь, этот вопрос не будет для тебя таким болезненным", - сказала Озола Фелипу. 

Видео: сюжет передачи TV3 "Почти идеальный ужин"

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