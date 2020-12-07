Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года

Наступающая неделя будет, по словам астролога, относительно спокойной. Наступает время, когда нужно сосредоточиться на самом главном и переосмыслить все происходящее. За эти семь дней вы сможете улучшить свое настроение и самочувствие. Полезно будет взять небольшой отпуск, если есть такая возможность.

Овен

Для Овнов подобное время сложно назвать позитивным, но и отрицательным оно не будет. Сейчас им лучше сосредоточиться на монотонной работе, домашних делах. Также на этой неделе можно и даже нужно посвятить себя родственникам, детям, второй половинке. Овны - самые сильные духом люди в зодиакальном круге. Им по силам пережить любые проблемы, так что скука и размеренность для них станут не более чем временной неурядицей.

Телец

В такое время, как сейчас, Тельцам стоит сфокусироваться на попытках изменить судьбу и очистить карму. Чтобы поменять ход своей судьбы, совсем не обязательно прибегать к сложным методикам - достаточно направить вектор своих мыслей в нужное русло. Важно быть более позитивными и проще относиться к неурядицам. Для очищения кармы необходимо простить врагов и недоброжелателей, а также близких людей. Нужно перестать злиться и вспоминать былые проблемы. Сейчас важно думать лишь о позитиве.

Близнецы

Близнецам в начале недели будет везти, а вот ближе к ее концу удачи станет меньше. Если произойдет что-то неприятное, не стоит выходить из себя. Для этого можно окружить себя добрыми и спокойными людьми. Если постоянно пребывать в нервной обстановке, жить станет в разы сложнее. Также полезно будет заниматься спортом и почаще выходить на улицу.

Рак

Эта неделя спокойна в плане энергетики, но, несмотря на это, Раков может настичь апатия и плохое настроение. Во многом эмоции представителей данного знака Зодиака будут зависеть от окружающих, поэтому Ракам необходимо научиться блокировать негатив извне. Нужно настроиться на то, что сейчас самое лучшее время для интеллектуальной работы. Звезды улучшат память Раков, что позитивно скажется на обучении и получении новых знаний.

Лев

Наступает благоприятное время для духовных практик и медитаций. Всем, кто ищет позитива, удастся его найти. Звезды хотят, чтобы Львы сейчас поменьше работали и побольше времени уделяли домашним обязанностям, уборке. Если на эту неделю были запланированы командировки и дальние поездки личного характера, лучше их не отменять, а готовиться к ним максимально тщательно. Нужно проверить все документы, выйти из дома в день поездки заранее - исключить любые проблемы.

Дева