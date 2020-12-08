Полиция задержала группировку контрабандистов, которые обеспечивали "точки" сигаретами

2 декабря должностным лицам Управления по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с работниками Саласпилсского участка в окрестностях Саласпилса удалось остановить легковой автомобиль, на котором несколько членов преступной группировки только что приехали из Литвы. В багажном отделении машины были спрятаны сигареты с белорусскими акцизными марками.

В тот же день полиция задержала и других возможных членов преступной группы, в общей сложности семь человек. Один из задержанных ранее уже был судим за нелегальный оборот акцизных товаров.

При обыске на других объектах, в том числе в местах проживания задержанных, сотрудники полиции обнаружили в целом 626 960 сигарет без латвийских акцизных марок. Также были конфискованы незадекларированные денежные средства в размере 254 504 евро, скорее всего, полученные от продажи незаконных подакцизных товаров, и три автомобиля.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что вышеупомянутые лица были вовлечены в эту преступную деятельность в течение длительного времени, у них были свои собственные места торговли нелегальными акцизными товарами или "точки". Кроме того, они продавали эти товары другим торговцам незаконными акцизными товарами.

В настоящее время к четырем задержанным применен статус подозреваемых. Один подозреваемый взят под стражу, а к остальным применены не связанные с заключением меры пресечения.