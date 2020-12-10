ВИДЕО ⟩ Гимнастка помогла парню, подержав ногой в растяжке капот машины

В ролике 22-летняя гимнастка помогает парню, поддерживая крышку капота автомобиля, подняв ногу выше головы. При этом девушка не отрывает взгляд от экрана телефона.

"Когда парни не могут обходиться без девушек. Правда или миф?" - подписала видео Бирюкова.

Вера Бирюкова - одна из самых талантливых российских гимнасток последнего десятилетия. На её счету олимпийское золото в составе сборной России по художественной гимнастике в 2016 году.