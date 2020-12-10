В стационаре онкологического центра выявлено 11 случаев Covid-19

Covid-19 выявлен у пациентов. Радиотерапия им прекращена, чтобы не ухудшить состояние. Также прекращена терапия пяти пациентам, которые находились в одних палатах с заболевшими. Заразившиеся коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, пребывание в стационаре им не требуется, сообщила Намниеце.

В начале недели в одном из отделений радиотерапии у ряда пациентов врачи заметили признаки заболевания. Было принято решение протестировать всех пациентов и медиков во всех отделениях стационара. 39 пациентов, которые проходили радиотерапию в стационаре, не заразились и продолжат лечение в соответствии с планом.

Среди медиков и вспомогательного персонала случаев Covid-19 не выявлено.