Чт, 10.12.2020
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Артур Утинанс, психотерапевт
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В стационаре онкологического центра выявлено 11 случаев Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В двух отделениях стационара радиотерапии Латвийского онкологического центра в среду выявлено 11 случаев Covid-19, сообщила представитель Рижской Восточной больницы Илга Намниеце.

Covid-19 выявлен у пациентов. Радиотерапия им прекращена, чтобы не ухудшить состояние. Также прекращена терапия пяти пациентам, которые находились в одних палатах с заболевшими. Заразившиеся коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, пребывание в стационаре им не требуется, сообщила Намниеце.

В начале недели в одном из отделений радиотерапии у ряда пациентов врачи заметили признаки заболевания. Было принято решение протестировать всех пациентов и медиков во всех отделениях стационара. 39 пациентов, которые проходили радиотерапию в стационаре, не заразились и продолжат лечение в соответствии с планом.

Среди медиков и вспомогательного персонала случаев Covid-19 не выявлено.

В дальнейшем радиотерапия онкологическим больным будет проводиться только амбулаторно, на срок до двух недель стационар вынужден приостановить прием новых пациентов.

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