Стакис: следующий год в Риге будет годом реорганизации

Руководство Рижской думы в 2021 году наметило семь направлений реорганизации, в том числе планируется создать агентство инвестиций на базе Рижского бюро по развитию туризма. Также планируется реорганизовать строительное управление, центр по борьбе с бюрократией, который будет преобразован в центр по борьбе с коррупцией, что позволит самоуправлению самому эффективно выявлять возможные нарушения.

"Мы движемся и к реорганизации исполнительных дирекций, чтобы они были ближе к людям, стали агентствами одной остановки. Запланировано и создание консультативного совета Рижской думы, чтобы негосударственный сектор участвовал в принятии ее решений", - рассказал Стакис.

Намечается также создать отдел по планированию Rail Baltica, чтобы самоуправление могло успешно использовать возможности, открывающиеся в связи со строительством новой железной дороги.