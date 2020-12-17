Чт, 17.12.2020
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Юрий Перевощиков
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ВИДЕО ⟩ Двухлетний сын Овечкина впервые встал на коньки

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская опубликовала в Instagram видео, на котором их старший сын Сергей впервые встал на коньки.

На видео Овечкин поставил двухлетнего сына на лёд и поддерживал его во время первого в жизни проката.

Смотрите видео в "карусели".

"Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки", - подписала публикацию Шубская.

Сын Овечкина и Шубской родился 18 августа 2018 года. Его назвали в честь погибшего брата хоккеиста. 27 мая 2020 года в семье Овечкина родился второй сын - мальчика назвали Ильёй.

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