ВИДЕО ⟩ Двухлетний сын Овечкина впервые встал на коньки

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская опубликовала в Instagram видео, на котором их старший сын Сергей впервые встал на коньки.
На видео Овечкин поставил двухлетнего сына на лёд и поддерживал его во время первого в жизни проката.
Смотрите видео в "карусели".
"Счастливый ребёнок, впервые встал на коньки", - подписала публикацию Шубская.
Сын Овечкина и Шубской родился 18 августа 2018 года. Его назвали в честь погибшего брата хоккеиста. 27 мая 2020 года в семье Овечкина родился второй сын - мальчика назвали Ильёй.