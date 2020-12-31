Пара 2020 года: такого победителя мы не ожидали! Анна Седокова и Янис Тимма получают третье место

Удивительно, но про Ольгу Бузову и Давида Манукяна наши читатели хотели знать меньше всего - 64 голоса. Примерно столько же набрала Регина Тодоренко и Влад Топалов - 69. Всего 70 человек проголосовали за Настю Ивлееву и Элджея, а Ксения Собчак и Константин Богомолов обошли эту пару лишь на 7 голосов.

Почетное третье место заняли наши любимчики - Анна Седокова и Янис Тимма. В первые три дня они были абсолютными лидерами. В итоге их результат составил - 202 голоса.

В этом году мы тщательно следили за этим романом. Высказываниями бывшей супруги Яниса. Мы публиковали для вас снимки со свадьбы Седоковой и Тиммы. Кроме того, мы знаем почему, певица взяла фамилию мужа.



На второе место читатели поставили треугольник: Павел Прилучный, Агата Муцениеце и Мирослава Карпович. За них проголосовало 228 человек.

Про них в 2020 году было много новостей. Началось все с громких ссор, обвинений в домашнем насилии, развода. После было несколько публикаций о Павле, его отдыхе с Мирославой, новом возлюбленном Агаты. Кроме того, читателям было интересно узнать и факты из биографии Карпович и Прилучного.

Первое место стало для нас настоящей неожиданностью.

308 человек проголосовали за Моргенштерна и его славу. Но чтобы вы не думали, что рэпер одинок, то мы предлагаем узнать больше о его возлюбленной.