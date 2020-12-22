TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Активисты из нескольких городов России вышли на пикеты в поддержку Алексея Навального и против ФСБ. В Москве на Лубянке был задержан режиссер Виталий Манский.
- Вместо плаката он держал в руках синие трусы. - Владимир Путин подписал закон, разрешающим бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. А Госдума разрешила делать секретными данные о сотрудниках судов и силовых ведомств.
- Коронавирус распространился по всему миру: как минимум 36 человек заболели коронавирусом в Антарктиде.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 22.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.