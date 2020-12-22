Вт, 22.12.2020
Да, создатели проделали большую работу. Но также ясно, что основная цель игры - собрать деньги, а не быть идеальной, с отточенными деталями, красивыми и реалистичными анимациями. Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Активисты из нескольких городов России вышли на пикеты в поддержку Алексея Навального

Алексей Навальный.

ФОТО: Reuters

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Активисты из нескольких городов России вышли на пикеты в поддержку Алексея Навального и против ФСБ. В Москве на Лубянке был задержан режиссер Виталий Манский.
  • Вместо плаката он держал в руках синие трусы. - Владимир Путин подписал закон, разрешающим бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. А Госдума разрешила делать секретными данные о сотрудниках судов и силовых ведомств.
  • Коронавирус распространился по всему миру: как минимум 36 человек заболели коронавирусом в Антарктиде.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 22.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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