На это Рождество многие останутся без подарков. Что случилось?

Мировая торговля продолжает восстанавливаться, но поставки по воздуху и морю терпят чрезмерную загруженность, что угрожает оставить многих людей в мире без рождественских подарков, сообщает Deutsche Welle.
Эта проблема может быть особенно болезненной для Великобритании, которая собирается полностью выйти из Европейского Союза. Именно в эту страну в этом году резко упали морские поставки, например, контейнерные перевозки упали на 40%.
Например, порт Феликстоу в Великобритании был вынужден принимать множество судов, прибывших с пустыми контейнерами. Из-за пониженной грузоподъемности сотрудникам порта пришлось сортировать, какой груз принимать в первую очередь, отдавая предпочтение товарам медицинского назначения.
Пандемия - один из основных факторов, серьезно повлиявших на поставки грузов в Великобританию. Еще один важный аспект - это Brexit. Уход Великобритании из Евросоюза может вызвать еще большие перегрузки в поставках товаров, поскольку с нового года придется выполнять различные таможенные формальности. Британские власти также предупредили, что британцы также столкнутся с перебоями в поставках продуктов питания в начале следующего года.
"Компании до 1 января хотят обеспечить, чтобы удар от Brexit не был таким болезненным , поэтому многие предприятия спешат получить различное сырье и другие товары до нового года", - сказала Зоя МакЛернон, менеджер Logistics UK.
Из-за логистических проблем японская автомобильная компания Honda временно приостановила производственный процесс на заводе в Великобритании, а шведская компания по продаже мебели IKEA на этой неделе извинилась перед покупателями за задержки с доставкой продукции в порты.
Ассоциация производителей игрушек BTHA предупредила, что корабли с игрушками и различными устройствами были перенаправлены из Великобритании в Роттердам в Нидерландах. В результате значительно увеличился маршрут доставки, и рождественские подарки будут доставлять только после праздников.
Необычная ситуация в грузовых портах наблюдалась и в других странах мира, например, в Австралии и США. По оценкам, около 60% всех товаров в мире перевозится морским транспортом. По данным Китайской ассоциации контейнерной промышленности (CCIA), раньше маршрут доставки занимал 60 дней, но теперь из-за ограничений Covid-19, это время увеличилось до 100 дней. Судам приходится считаться с сокращением грузоподъемности портов Европы и США.
Китай, который был первым эпицентром Covid-19, похоже, полностью оправился от коронакризиса. Заводы работают на полную мощность, а показатели экспорта в ноябре были даже на пятую часть выше, чем годом ранее.
Спрос на товары "Сделано в Китае" в Европе и США изменился во время пандемии. По мере того, как все больше и больше людей попадают в изоляцию, количество поставок из интернет-магазинов увеличивается, поэтому товары китайского производства также могут похвастаться значительным увеличением спроса.
Рольф Хабен Янсен, глава Hapag-Lloyd, крупнейшей судоходной компании Германии, сказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что задержки в портах США вынудили грузовые суда ждать недели, чтобы выгрузить свой груз. В целом, по оценкам компании, около 10% поставок будут задержаны.
Спрос на воздушный и железнодорожный транспорт растет
Сложная ситуация с грузовыми судами и заторы в портах создали спрос на воздушный и железнодорожный транспорт. Многие службы доставки в настоящее время используют грузовики для доставки товаров на европейский рынок, несмотря на большое расстояние от Китая до Европы. Однако, даже это решение не может заменить морские поставки.
Пропускная способность воздушного транспорта также близка к пределу, так как существенный недостаток грузовых перевозок вызван отсутствием пассажирских рейсов. Многие пассажирские самолеты перевозят грузы вместе с пассажирами и их багажом. Это обычная практика, позволяющая авиакомпаниям зарабатывать дополнительные деньги. Однако количество пассажирских рейсов в этом году уменьшилось на 60%, и это также вызывает ситуацию, когда часть груза задерживается.
Другая альтернатива - железная дорога. Благодаря инвестициям Пекина в "Новый Шелковый путь" товары также можно доставлять в Западную Европу по железной дороге. Однако, железнодорожные компании также сталкиваются с нехваткой ресурсов. Следует сделать вывод, что железнодорожный транспорт также не заменяет грузовые суда. Причина проста: грузовое судно может перевозить 24 тысячи стандартных контейнеров. Для перевозки этого объема по железной дороге необходимо не менее 300 товарных поездов.
Спрос на грузоперевозки растет
Учитывая ограниченные грузоподъемности и растущий спрос, цены в этой области растут. Однако, для многих компаний в мире это ничего не изменило, ведь в прошлом заключались многочисленные контракты на поставку товаров и услуг по фиксированной цене.
"Эта ситуация почти как казино. Грузовые перевозчики могут получить значительную прибыль в это время, поскольку спрос растет, а грузооборот - нет", - говорит Николет ван дер Ягт, генеральный директор Европейской ассоциации грузовых перевозок, CLECAT.
"Крупнейшие перевозчики могут манипулировать рыночными ценами и сокращать поставки. Монополия на некоторых рынках позволила грузовым компаниям резко поднять цены и заработать деньги за счет кризиса", - говорит ван дер Ягт.
Ожидается, что перезагруженность грузовой логистики во всем мире продолжится до января следующего года. Тогда поставки рождественских подарков перестанут быть актуальными, а также, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится, в некоторых местах ограничения могут быть ослаблены, что, в свою очередь, будет означать увеличение пропускной способности грузовых портов.