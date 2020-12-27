Протесты против Лукашенко: в Минске запустили в небо красные и белые шары

С 9 часов утра в Минске в воздух поднялись шары, наполненные гелием. Красные и белый - цвета оппозиционного движения.

В столице прошли и протестные шествия, свидетельствуют фотографии, опубликованные в Telegram.

По информации местных СМИ, были задержаны несколько протестующих, но, по сравнению с другими окончаниями недель, задержания не были столь масштабными.

Оппозиция призывала людей запустить в небо шары в качестве знака несогласия, указав, что это можно сделать и не выходя из дома.

"Достаточно открыть окно и позволить шарику подняться в воздух", - было сказано в призыве.

В Минске в воскресенье наблюдалось усиленное присутствие сил безопасности.

Tut.by сообщил, что в столице состоялось шествие и сторонников Лукашенко.