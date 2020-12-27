Протесты против Лукашенко: в Минске запустили в небо красные и белые шары

В воскресенье в Беларуси в рамках акции протеста против президента Александра Лукашенко сотни человек запустили в небо красные и белые воздушные шары, пишет dpa.
С 9 часов утра в Минске в воздух поднялись шары, наполненные гелием. Красные и белый - цвета оппозиционного движения.
В столице прошли и протестные шествия, свидетельствуют фотографии, опубликованные в Telegram.
По информации местных СМИ, были задержаны несколько протестующих, но, по сравнению с другими окончаниями недель, задержания не были столь масштабными.
Оппозиция призывала людей запустить в небо шары в качестве знака несогласия, указав, что это можно сделать и не выходя из дома.
"Достаточно открыть окно и позволить шарику подняться в воздух", - было сказано в призыве.
В Минске в воскресенье наблюдалось усиленное присутствие сил безопасности.
Tut.by сообщил, что в столице состоялось шествие и сторонников Лукашенко.
Напомним, протесты против режима Лукашенко не стихают с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, однако оппозиция обвинила режим в фальсификации результатов и потребовала его отставки.