Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021-го

Первое, на что стоит обратить внимание на этой неделе - воздействие окружающих. Оно может быть очень сильным и не всегда позитивным - порой придется противостоять недоброжелателям, токсичным людям и всем, кто захочет перейти вам дорогу.

Овен

Звезды и планеты помогут Овнам выбраться из финансовой ямы. Это будет очень яркое и позитивное время, когда люди этого знака смогут завершить важные дела. Более того, им удастся повысить доходы.

В конце 2020 года Овны смогут разрешить все неурядицы в семье, а в начале 2021-го звезды помогут им закрепить полученный успех.

Это будет очень важный период, так что не стоит расслабляться раньше времени.

Телец

Тельцам очень повезет во всех сферах жизни. Звезды и планеты будут очень гармоничными, поэтому удача последует за представителями этого знака уже с первых дней недели. Единственный проблемный день - Полнолуние 30 декабря.

Далее вновь настанет хороший период для повышенной активности. Тельцам стоит больше думать о чем-то позитивном, чтобы привлекать удачу силой мысли.

Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. На этой неделе как можно больше времени стоит проводить со своей половинкой, детьми, родственниками и друзьями (пусть даже виртуально). Работа должна отойти на второй план уже 30 декабря.

Также стоит быть осторожными при совершении покупок. Все важные покупки лучше совершить до 29 декабря. В последующие дни есть вероятность потратить деньги зря.

Рак

Поменять жизнь к лучшему или как минимум сохранить все достижения 2020 года Ракам поможет "магия закрытого рта" -

стоит как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях. Астролог советует дождаться хотя бы 1 января.

В этот день позитивная энергия будет доминировать над негативной, поэтому получится отделить важное от напускного, приятных людей - от недоброжелателей. У Раков на этой неделе все будет получаться. Нужно лишь верить в себя.

Лев

Львам в декабре нужно сфокусироваться на делах, работе и финансовой активности, а еще эксперт рекомендует более позитивно относиться к советам близких: в них может содержаться рациональное зерно.

Звезды наделят представителей этого знака мощной интуицией, но лишат выдержки и спокойствия. Это сделает их более агрессивными и нетерпеливыми.

Дева

Новогоднее настроение появится у Дев само собой. Если его нет, это не значит, что нужно бить тревогу. Всему свое время. Сила мысли может все изменить, но не стоит полагаться лишь на нее.

Для Дев сейчас актуальна фраза "на Бога надейся, а сам не плошай". Любые мысли должны подтверждаться какими-то действиями.

Если этого не будет, Девы так и останутся на том же уровне, на котором были. Самые лучшие дни для отдыха - 30 декабря, 1 и 3 января.

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