Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021-го

Василиса Володина - известная телеведущая и один из самых популярных российских астрологов. Ее прогнозы всегда полны полезных советов, поэтому старайтесь прислушиваться к ним, особенно сейчас, в самый динамичный период уходящего года.
Первое, на что стоит обратить внимание на этой неделе - воздействие окружающих. Оно может быть очень сильным и не всегда позитивным - порой придется противостоять недоброжелателям, токсичным людям и всем, кто захочет перейти вам дорогу.
Овен
Звезды и планеты помогут Овнам выбраться из финансовой ямы. Это будет очень яркое и позитивное время, когда люди этого знака смогут завершить важные дела. Более того, им удастся повысить доходы.
Это будет очень важный период, так что не стоит расслабляться раньше времени.
Телец
Тельцам очень повезет во всех сферах жизни. Звезды и планеты будут очень гармоничными, поэтому удача последует за представителями этого знака уже с первых дней недели. Единственный проблемный день - Полнолуние 30 декабря.
Далее вновь настанет хороший период для повышенной активности. Тельцам стоит больше думать о чем-то позитивном, чтобы привлекать удачу силой мысли.
Близнецы
Близнецам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. На этой неделе как можно больше времени стоит проводить со своей половинкой, детьми, родственниками и друзьями (пусть даже виртуально). Работа должна отойти на второй план уже 30 декабря.
Также стоит быть осторожными при совершении покупок. Все важные покупки лучше совершить до 29 декабря. В последующие дни есть вероятность потратить деньги зря.
Рак
Поменять жизнь к лучшему или как минимум сохранить все достижения 2020 года Ракам поможет "магия закрытого рта" -
В этот день позитивная энергия будет доминировать над негативной, поэтому получится отделить важное от напускного, приятных людей - от недоброжелателей. У Раков на этой неделе все будет получаться. Нужно лишь верить в себя.
Лев
Львам в декабре нужно сфокусироваться на делах, работе и финансовой активности, а еще эксперт рекомендует более позитивно относиться к советам близких: в них может содержаться рациональное зерно.
Звезды наделят представителей этого знака мощной интуицией, но лишат выдержки и спокойствия. Это сделает их более агрессивными и нетерпеливыми.
Дева
Новогоднее настроение появится у Дев само собой. Если его нет, это не значит, что нужно бить тревогу. Всему свое время. Сила мысли может все изменить, но не стоит полагаться лишь на нее.
Если этого не будет, Девы так и останутся на том же уровне, на котором были. Самые лучшие дни для отдыха - 30 декабря, 1 и 3 января.
Весы
Первые три дня недели будут не самыми удачными для Весов. Звезды и планеты могут заставить всплыть на поверхность их самые нехорошие привычки. Это чревато ссорами с близкими, проблемами на работе. До 30 декабря включительно лучше не принимать важных решений, оставаться в тени.
Самой важной сферой жизни для Весов станет здоровье. Нужно заботиться о своем самочувствии, проявляя осторожность на дорогах и в выборе еды. Также необходимо больше отдыхать и меньше переутомляться.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе следует очень осторожно подходить к вопросам общения. Также людям этого знака астролог советует сосредоточиться на решении насущных проблем.
Стрелец
Для Стрельцов эта неделя будет идеальным временем для того, чтобы чему-то научиться. Также она будет благоприятна для путешествий. Не стоит отсиживаться дома 1, 2 и 3 января. Нужно посетить какое-нибудь интересное место, отправиться в другой город, соблюдая при этом все меры безопасности. Большая удача ждет трудолюбивых Стрельцов. В общении с близкими представителям этого знака понадобится сопереживание.
Козерог
Козерогов ожидает тотальная перезагрузка сознания. Чтобы она прошла успешнее, стоит перестать переживать по мелочам.
Не помешают новые знакомства и много общения - виртуального пока, к сожалению. Нужно как можно меньше времени проводить в уединении.
Водолей
Водолеям стоит научиться доверять внутреннему голосу - он будет вести их по верному пути. Принимать решения на стыке декабря и января лучше быстро и без лишних раздумий. Это благоприятный период для коллективной работы, общения с клиентами - по телефону или видеосвязи. Январские праздники принесут Водолеям много добра, любви и удачи. Последние дни декабря этим людям можно посвятить тому, чему они сами захотят. Можно уйти с головой в работу, а можно помочь близким украшать дом и готовиться к праздникам.
Рыбы
Рыбам придется много времени провести в окружении негативных людей. Стоит научиться с ними общаться, чтобы не перетягивать на себя их проблемы и не заражаться отрицательными эмоциями. При совершении важных и дорогостоящих покупок Рыбам стоит полагаться лишь на свое мнение. В любовных вопросах можно обращаться за помощью к интуиции. Очень полезными на этой неделе будут физические упражнения и в целом физическая активность.