Как будет выглядеть карта дорог новых самоуправлений за 300 миллионов евро?

Он напомнил, что в 2019 году, когда была запущена реформа, правительство согласилось, что одним из ее первоочередных задач будет развитие дорожной сети в регионах.

"Мы подготовили инвестиционную программу в 300 миллионов евро для развития автодорог, реализация которой целенаправленно продвигается к намеченному, чтобы наиболее важные участки дорог для местных самоуправлений были бы обустроены в течение трех лет", - обещает министр.

В Минсообщения, в свою очередь, указывают, что улучшение состояния дорог общего пользования снизит общественные расходы и убытки, например, на амортизацию, топливо, техническое обслуживание автомашин. Сократится и время в пути, ведь, чем хуже дорожное покрытие, чем ниже скорость движения и, следовательно, больше времени проводится в дороге. Реконструкция окажет положительное влияние на бизнес в строительной и смежных отраслях, так как позволит провести дополнительные работы, получив дополнительный доход и поддерживая рабочие места.

Неоднократно корректировали списки

Руководитель администрации Рижского региона планирования Рудолфс Цимдиньш напомнил, что наиболее интенсивный транспортный поток сосредоточен вокруг Риги, и этот район является узлом местных и международных транспортных сетей.

"В Рижском регионе планирования более сотни дорог регионального и местного значения находятся в плохом и очень плохом состоянии. Большинство из них - государственные дороги местного значения с гравийным покрытием", - отметил Цимдиньш.

Регион также участвовал в разработке предложений, инициированных VARAM, и подготовил список государственных региональных и местных дорог, которые должны быть восстановлены в первую очередь. В рамках этой программы регион может получить финансирование в размере 54 613 800 евро для покрытия расходов на дорожные работы. Подсчитано, что можно будет восстановить асфальтобетонное покрытие на примерно 14 участках региональных дорог протяженностью 95 км и восьми участках местных дорог протяженностью 57 км, а также восстановить гравийное покрытие на пяти участках местных дорог протяженностью 28 км.

"В список включены приоритетные участки дорог, названные самоуправлениями. Регион планирования неоднократно корректировал список дорог, которым нужен ремонт, связываясь со специалистами отделов LVC и уточняя необходимые работы и их ориентировочную стоимость", - отметил представитель Рижского региона планирования, не скрывая, что в окончательный список министерства включены не все нужды местных властей.

Включили в резервный план

Коррекции пережили и списки других регионов планирования. Еще осенью 386 жителей Елгавского и Озолниекского краев, которые в будущем будут объединены в единое самоуправление, отправили письмо SM и VARAM с просьбой отремонтировать две для жителей важные дорожные артерии. Речь идет об отрезке региональной дороги P94 Межциемс - Дзирниеки - Стальгене длиной чуть более 14 км, и отрезке местной дороги V1071 Межциемс - Стальгене - Стуриши от Стальгене до сельскохозяйственного кооператива Latraps в два километра.

Местные не согласны с мнением SM, что интенсивность движения на дороге P94 снижается. "В какой-то степени оно действительно падает, но только потому, что дорожное покрытие в плохом состоянии. Ежедневно участок дороги Межциемс - Дзирниеки - Стальгене очень важен для жителей Яунсвирлауки, а крестьянские хозяйства во время транспортировки, чтобы доставить свою продукцию фирмам Linas Agro и Dobeles Dzirnavnieks, вынуждены выбирать более длинную дорогу через Гарозу", - говорится в письме жителей.

В свою очередь, качество местной дороги V1071 важно для нескольких предприятий Яунсвирлауксской волости. "В каком-то смысле состояние дороги, которое с каждым годом ухудшается, существенно тормозит развитие бизнеса и, как следствие, развитие волости и всего края", - утверждали жители.

VARAM, рассмотрев письмо жителей, объяснило, что список дорог, которые планируется отремонтировать для успешной реализации административно-территориальной реформы, а также затраты на их реконструкцию являются ориентировочными, и объем выполняемых работ и ожидаемое финансирование могут измениться. Поэтому министерство всем регионам планирования отправило письмо с просьбой пересмотреть первоначальный список, указав те 10% дорог, которые могут быть не реконструированы в случае удорожания ремонтов. Также регионам нужно было подготовить резервный список дорог, ремонты на которых могут быть реализованы в случае экономии средств.