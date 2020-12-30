Латвия славится своей развитой пищевой промышленностью и вкусными продуктами. И уходящий год, прошедший под эгидой коронавируса, стал серьезным испытанием для наших предприятий. Как катаклизмы отразились на их продажах и экспорте? Грядет ли в 2021 году повышение цен для потребителей? Намечаются ли банкротства? Имеются ли вакансии на пищевых предприятиях? Об этом RUS TVNET поговорил с основными игроками рынка.

Без бокала нет вокала

Хотя бытует мнение, что во время кризиса народ активно снимает стресс алкоголем и поэтому продажи растут как на дрожжах, статистика отрасли свидетельствует об обратном. Как рассказал исполнительный директор Latvijas Alkohola nozares apvienība (LANA) Давис Витолс, пандемия нанесла мощный удар по индустрии гостеприимства и ресторанам (HoReCa), а также практически свела к нулю приграничную торговлю с Эстонией и Литвой. И все это вызвало падение доходов производителей алкоголя. Хотя пока что итоги подводить рано – традиционно пик продаж в этом сегменте приходится на предпраздничные ноябрь-декабрь, когда делается более 20% оборота, – прогнозируется, что в целом, по результатам 2020 года, отрасль просядет на 5-8% (без учета пива).

Люди меньше балуются винами, коктейльчиками, бальзамом и ликерами, больше внимания уделяя суровым мужским напиткам, таким как водка, джин и ром – в этих категориях даже отмечен прирост. 2

По словам председателя правления АО Latvijas balzams Интарса Гейданса, неаудированный нетто-оборот ведущего производителя алкогольных напитков в Балтии за первые девять месяцев 2020 года составил 47,3 миллиона евро, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, прибыль же упала на 20,6% (до 4,5 млн евро). Значительно снизились заказы из европейских стран, где свирепствовал вирус и были строжайшие ограничения (из Испании, Италии, Великобритании и др.), а также от крупнейшего заказчика - Stoli Group. Некоторые клиенты "заморозили" или отложили свои заказы, начались проблемы с платежами и просьбы об отсрочке.

Так что компании пришлось даже на 6 месяцев взять кредитные каникулы для возврата долгосрочных займов. 2

Отметим, что Latvijas balzams не сидел сложа руки в ожидании улучшения "погодных условий", а начал осваивать нетипичные для латвийских производителей горячительных напитков ниши: быстро сориентировавшись в конъюнктуре рынка, компания стала выпускать дезинфицирующее средство для рук и поверхностей Virudes. Около 360 тонн его закупили государственные и медицинские учреждения, различные производители и торговые сети.

Спрос был такой, что запланированную производственную мощность пришлось увеличить в три раза! 2

Что касается персонала, то количество сотрудников Latvijas balzams существенно не изменилось во время пандемии – ротация кадров осталась в пределах 5%. Заводские рабочие продолжают трудиться в цехах, соблюдая все меры предосторожности, а около 80% офисного персонала работает удаленно. В компании рассказали, что их производство ориентировано на выполнение конкретных заказов – от этого и зависит количество задействованных работников. Но, к сожалению, сейчас на основных экспортных рынках – в США, Канаде, Италии, Испании, Португалии и Великобритании – из-за Covid-19 сложилась такая ситуация, что существенная часть экспортных заказов отменена или отложена.

ФОТО: Пресс-фото

В ассоциации отмечают, что последствия пандемии продолжат влиять на отрасль еще как минимум все первое полугодие: объемы реализации будут сокращаться. Особенно несладко придется мелким производителям алкоголя и торговцам, успех которых напрямую зависит от притока туристов. Так что есть риск, что многие пойдут ко дну, ожидается и череда банкротств в гостинично-ресторанном бизнесе.

Потребителей же ждет изменение цен: ведь с 1 марта 2021 года акциз на алкогольные напитки увеличится на 5%. И если на слабоалкогольных напитках это отразится незначительно, то стоимость 1 литра 40-градусного эликсира жизни вырастет на 0,52 евро.

Два кусочека колбаски

Судя по показателям мясоперерабатывающей отрасли, тяготы жизни латвийские жители предпочитают заедать внушительными кусками колбасы и благоухающей ветчиной.

Как рассказал RUS TVNET член правления Forevers Андрей Ждан, Covid-19 внес определенные коррективы в развитие некоторых сегментов отрасли. В первую очередь речь идет об индустрии гостеприимства и ресторанном бизнесе (HoReCa), по которым больно ударила пандемия – им в основном поставляли свежее мясо. Впрочем, частично это компенсировалось увеличением продаж в магазинах – ведь сидящие дома люди стали больше готовить, но не настолько, чтобы полностью покрыть спад в данном секторе.

В целом же спрос на продукцию Forevers значительно вырос – компания ожидает прирост оборота более чем на 10%. 2

Люди любят и ценят качественные мясные продукты, а учитывая сложившуюся ситуацию, стали отдавать предпочтение большим упаковкам. Но надо считаться с тем, что у предприятия возникли и непредвиденные ранее расходы, связанные с мерами эпидемиологической безопасности. Уже в начале первой волны пандемии пришлось вложиться в систему профилактики и дезинфекцию, а после того, как осенью на предприятии заболел ряд сотрудников, потребовалось провести реорганизацию и ввести еще более строгие правила: чтобы подобные инциденты не повторились.

ФОТО: Пресс-фото

Сейчас компания экспортирует продукцию на три рынка – в Литву, Эстонию и Великобританию. В Латвии продажи остаются стабильно высокими. И как показала практика, бизнес-модель, включающая собственную розничную сеть, полностью себя оправдала. Покупателям нравится, когда они видят на прилавке полный ассортимент гарантированно свежей продукции. Forevers уже открыл 95 магазинов по всей Латвии, у предприятия собственная система логистики и развитие сети – одно из приоритетных направлений.

Подобные тенденции отмечают и в АО HKScan Latvia (бывший Rīgas Miesnieks), входящем в группу предприятий HKScan, работающих в Северных странах и Балтии. Как рассказал директор по продажам Хейно Лапиньш, латвийское предприятие группы стремительно развивается. И снижение продаж в сегменте общественного питания было нивелировано за счет увеличения объемов розницы и экспорта. Так, в первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом 2019 года экспорт увеличился на 30 процентов: компания вышла на рынки Чехии, Польши, Румынии и Хорватии. Очень впечатляющие результаты продемонстрированы на рынке Германии: за первые шесть месяцев этого года HKScan Latvia экспортировала туда более 720 тонн продукции.

"Можно сказать, что почти в каждом втором немецком магазине есть продукция, произведенная в Елгаве", – поделился историей успеха Хейно Лапиньш. 2

А в конце сентября с елгавского завода к немцам отправили еще 50 тонн так называемых "продуктов медленного приготовления" (slow-cooked), пополнив ассортимент еще 3000 магазинов. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается – под занавес этого года HKScan Latvia вложила около миллиона евро в расширение цеха по производству замороженных продуктов.

И сэндвичами накормят

В свою очередь, Forevers продолжает баловать новинками местных почитателей – например, в этом году начали выпускать вареные рулеты. А в торговом центре Sāga открылся новый концептуальный магазин Forevers, где прямо на месте можно полакомиться вкусными горячими сэндвичами с ветчиной и сосисками от шеф-повара Мартиньша Сирмайса. Пока что они продаются на вынос, но в будущем в магазине появится зона, где можно присесть и перекусить.

Отметим, что Forevers – одно из немногих предприятий, где в наше смутное время все еще есть вакансии. 2

Как рассказал Андрей Ждан, и в доCovidное время не хватало сотрудников как на производстве, так и в торговой сети, а сейчас очень ощущается дефицит людей с конкретными знаниями и навыками. Например, если вдруг по какой-то причине обвальщик (человек, отделяющий мясо от костей) не сможет выполнять свою работу, быстро найти ему замену будет очень непросто. Обучение же – тоже длительный процесс: мастерство приходит с опытом. Так что предприятие целенаправленно работает над привлечением новых кадров – сотрудничает со студентами, молодыми специалистами, а также ценит имеющихся сотрудников, предлагая им как пакет льгот, так и регулярное повышение квалификации.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Несмотря на непростую обстановку, Forevers продолжил инвестиции и в 2020 году вложил в производство, упаковочную линию и обновление автопарка более 1,1 млн евро. Правда, из-за нестабильной бизнес-среды и недостаточной поддержки со стороны государства пришлось отложить амбициозный проект по строительству нового производства, в которое планировали инвестировать 23 млн евро: это позволило бы увеличить выпуск продукции на 50%. Андрей Ждан уверен, что сложности временные и проект обязательно будет реализован.

А что же будет с ценами на продукцию в новом 2021 году? Тут ситуация зависит не только от производственных затрат, налоговой нагрузки и стоимости энергии, но и от биржевых цен на свинину. К примеру, в прошлом году они неожиданно выросли, однако, по словам А. Ждана, предприятие сделало все возможное, чтобы в магазинах цены оставались на приемлемом для покупателей уровне. Так что ценовая политика производителя тоже играет весомую роль.

Куда текут молочные реки?

Ситуация в молочной отрасли Латвии и без пандемии не отличалась стабильностью. На этот сегмент существенно влияют закупочные цены на молоко, а российское продуктовое эмбарго, введенное в 2014 году после обострения отношений между ЕС и Россией – стало настоящим ударом для наших экспортеров, изрядная доля продукции которых поставлялась восточному соседу.

Отрасль только пришла в себя после кризиса, предприятия освоили новые рынки сбыта и вышли на "доэмбарговские" объемы экспорта (по данным Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība, в 2019 году он достиг 146 млн евро), как вновь грянул гром… 2

"Из-за пандемии Covid-19 уходящий год был непростым для всех отраслей, но молочные продукты – товары первой необходимости, поэтому в общей сложности влияние на молочную промышленность было сравнительно небольшим. На внутреннем рынке объем продаж в марте и апреле снизился, однако сейчас показатели на уровне прошлого года. Труднее пришлось предприятиям, у которых экспорт составляет значительную часть в обороте – возникли проблемы со сбытом, и производство пришлось сократить. При этом снизились цены и объемы продукции. По данным за первые 10 месяцев 2020 года, на экспортных рынках реализация упала на 6%", - поделилась с RUS TVNET представитель Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība Зане Йонайте. В целом же отрасль планирует завершить год с оборотом, немного меньшим, чем был в 2019 году.

Как рассказал Нормунд Станевич, руководитель группы Food Union в Европе (в нее входят АО Rīgas piena kombināts и АО Valmieras piens, занимающие 30% латвийского рынка молочных продуктов и 55% рынка мороженого), предприятию пришлось столкнуться со многими вызовами и кардинально изменить бизнес-процессы: от строгих мер безопасности и удаленной работы, до корректировки планов продаж и внедрения решений по автоматизации. Одним из самых уязвимых мест для всей молочной отрасли стали проблемы с цепочками поставок и реализацией: из-за этого на складах производителей скопились значительные запасы продукции – однако благодаря господдержке эти проблемы удалось минимизировать.

В то же время пандемия стимулировала развитие э-коммерции: Food Union открыла интернет-магазин PienaVeikals.lv, в котором продают как собственные бренды, так и некоторую другую продукцию. 2

Это не только новый канал продаж, но и удобный инструмент для изучения вкусов потребителей и коммуникации с ними.

ФОТО: Пресс-фото

На реализацию на местном рынке в начале пандемии существенное влияние оказало резкое снижение спроса со стороны отелей, ресторанов и школ. Однако позже продажи почти вернулись к уровню 2019 года. Рынок же мороженого немного пострадал не только из-за ограничений, но и из-за довольно холодного начала сезона. Производители отмечают и изменение потребительских привычек:

например, люди все чаще покупают молоко Limbažu в 1,5-литровых упаковках, а мороженое Pols и сырочки Kārums – в семейных упаковках, а не по одному. 2

В этом году Food Union не ожидает прироста оборота (финансовый отчет по итогам 2020 года будет опубликован летом), но, как подчеркивают в компании, – главной целью этого года было не увеличение продаж, а разработка коммерчески успешных, инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью. И это удалось: создано более 30 новых продуктов для местного рынка. Среди них: три кисломолочных Lakto со вкусом экстракта зеленого чая, 10 новых видов мороженого, 5 видов крупнозернового творога под брендом Valmiera, пополнилась новыми вкусами и линейка сырочков Kārums.

ФОТО: Пресс-фото

Наши в Гонконге

Позиции на мировых рынках у ведущего молокоперерабатывающего предприятия укрепились: продукция экспортируется в более чем 20 стран мира. "Особенно мы гордимся тем, что в этом году начали экспорт в Юго-Восточную Азию, в результате чего в Гонконге, Сингапуре и на Тайване значительно вырос спрос на мороженое, произведенное в Балтии, и латвийские сырочки. Мы только что открыли интернет-магазин в Гонконге, где в основном продаются молочные продукты и мороженое латвийского производства, а на Тайване провели громкую презентацию бренда Pols. В следующем году мы планируем увеличить экспорт мороженого на эти экзотические рынки на 50%", – поделился планами глава группы Food Union в Европе.

Компания вкладывает серьезные средства в развитие, реновируя производство, открывая новые линии и модернизируя цеха: в создание Центра передового опыта в области свежих молочных продуктов Food Union, которое будет полностью завершено в начале 2021 года, за три года инвестировано более 11,1 миллиона евро. Поэтому неудивительно, что, несмотря на кризис в стране, предприятию по-прежнему нужны сотрудники.

По данным на конец декабря, в Food Union открыты 56 вакансий – в администрации, на производстве, в лаборатории и логистике. 2

Зарплату обещают стабильную и конкурентоспособную, кроме того, имеется система бонусов – от возможности регулярно получать бесплатные продукты, до годовых премий.

ФОТО: Пресс-фото