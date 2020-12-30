"Люди теперь чаще готовят дома": в этом году у предприятий Food Union в Латвии не будет прироста оборота

"Прироста оборота у латвийских предприятий не будет, но он и не планировался. Мы продолжили специализацию на продукции с высокой добавленной стоимостью и инновационных продуктах", - сказал он.

В то же время в этом году произошли изменения в ассортименте продукции предприятий, так как изменились тенденции потребления.

"Люди теперь чаще готовят дома, поэтому популярны семейные упаковки. Больше покупается молочных продуктов, которые используются для готовки, - сливочного масла, сливок и т.д. Это изменило спрос на продукты, но в целом с точки зрения оборота мы находимся там же, где были год назад", - сказал Станевич.

На вопрос о показателях прибыли предприятий Food Union он ответил, что пока об этом рано говорить. По словам Станевича, из-за пандемии росли затраты на производство продукции, были уменьшены расходы на маркетинг в Европе, наблюдались колебания цен на сырье.

"В этом году мы были вынуждены создавать большие запасы, так как было много неясностей, как будут работать цепочки поставок. Таким образом, некоторые факторы повлияли на прибыль предприятия негативно, другие - позитивно. В целом не думаю, что мы увидим значительные отличия по сравнению с предыдущим годом", - сказал Станевич.