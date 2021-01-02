С 1 января увеличиваются налоговые ставки для автомобилей с большим уровнем выбросов

Ставка налога на эксплуатацию транспортных средств увеличена для грузовиков и автобусов с полной массой более 3,5 тонн с более высоким уровнем выбросов CO2 - с 0 до 5 евро.

В свою очередь налоговые ставки на эксплуатацию транспортных средств стали ниже для более экологически чистых автомобилей. Для грузовых автомобилей с полной массой до 3,5 тонн налоговые ставки приравниваются к ставкам для легковых автомобилей. Меньше, чем раньше, необходимо платить за грузовики и автобусы с полной массой более 3,5 тонн и наименьшими выбросами CO2 - 6 евро.

При этом для всех автомобилей с полной массой до 3,5 тонн, оснащенных газовыми установками, с 1 января налоговые ставки снижены на 10%.

Для легковых автомобилей, зарегистрированных в Латвии до конца 2020 года, налоговые ставки на обслуживание транспортных средств не меняются и будут рассчитываться, как и раньше, т.е. методика расчета ставки налога на техническое обслуживание меняется в зависимости от года выпуска автомобиля.

В свою очередь, для легковых автомобилей, произведенных с 2021 года, будут применяться ставки налога на техническое обслуживание транспортных средств в соответствии с новой международно признанной методологией - в соответствии с согласованной в мире процедурой испытаний легковых автомобилей.

Налоговые ставки на эксплуатацию транспортных средств за использование автомобилей с иностранной регистрацией в дорожном движении в Латвии также снизятся. Ставки налога на эксплуатацию транспортного средства будут такими же, как и для автомобиля, зарегистрированного в Латвии, и при их расчете будет учитываться время использования автомобиля на территории Латвии.