Похоже, некоторые латвийские знаменитости нарушили ограничения и устроили новогоднюю вечеринку

Читатель утверждает, что некоторые местные звезды встретили Новый год в Усадьбе "Абгунсте". Среди них была певица Саманта Тина, Кашерс с возлюбленным Янисом Мининым и блогер Индра Салцевича.

ФОТО: TVNET коллаж читателя

ФОТО: instagram/samantatina

У всех этих знаменитых людей в соцсетях были похожие кадры, на которых нет лиц, но понятно, что они сделаны в одних и тех же помещениях: использовалась одинаковая посуда, жгли бенгальские огни и горел тот же камин.

Как известно, в связи с распространением Covid-19 в Латвии запрещены любые частные вечеринки, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства. Люди, который ежедневно проживают друг с другом, могут праздновать вместе. 2

TVNET взял комментарий у менеджера Саманты Тины Санты Колы, которая пояснила, что нарушений не было. Так как было разрешено отмечать Новый год в гостиницах, гостевых домах и в деревнях, то люди отмечали Новый год там, где заранее зарезервировали помещение.