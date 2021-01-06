Ср, 6.01.2021
Олаф был новатором в монтаже и режиссерском приеме. Долгое время он был для меня примером Роберт Рубинс о умершем в Австралии латвийском кинорежиссере Олафе Оконове
Роберт Рубинс о умершем в Австралии латвийском кинорежиссере Олафе Оконове
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  • Кристине Мисане подключилась, чтобы помочь Ladybird вернуть своих детей
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Кристине Мисане подключилась, чтобы помочь Ladybird вернуть своих детей

Латвийская исполнительница Ladybird (наст. имя - Татьяна Шихмуратова), которая была арестована за похищение своих детей рассказала изданию Privātā dzīve новые детали произошедшего. 

Против Татьяны возбуждено уголовное дело. 11 февраля ей нужно будет ответить на обвинения мужа.

Она не отрицает, что ушла от мужчины, но отправилась в специальное учреждение, которое ей посоветовали.

"Не было такого, чтобы я взяла детей и ушла куда глаза глядят", - подчеркнула она. 

Огромную поддержку оказала Кристине Мисане. На данный момент Татьяна не хочет подробно рассказывать, почему ушла от мужа, но подчеркивает, что это такие же причины как и у Мисане, которая бежала от своего мужа из ЮАР. 

"Не хочу о своем муже рассказывать что-то плохое, так как могу его разозлить. Я знаю каков он и на что готов. Все, что он совершил в отношении меня, это в порыве гнева", - Заметила она. 

Шихмуратова указала, что ее супруг не видит границ и ей страшно.

Сейчас Татьяна может общаться со своими детьми раз в две недели при помощи Zoom.

Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной. 

28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело. 

 

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