Порт Клайпеды пятый год подряд лидирует по грузообороту в Балтии
Клайпедский порт, грузооборот которого в прошлом году был рекордно высоким, лидирует в странах Балтии по объемам перевалки грузов пятый год подряд.
Клайпедский порт, грузооборот которого в прошлом году был рекордно высоким, лидирует в странах Балтии по объемам перевалки грузов пятый год подряд.
Порт сообщил, что отгрузил за прошлый год 47,7 млн тонн грузов - на 3,2% больше, чем в 2019 году.
Между тем потоки грузов через порты Латвии в прошлом году продолжали сокращаться.
По данным дирекций крупных портов Латвии, грузооборот Рижского порта в прошлом году упал на 27,6% до 23,7 млн тонн, Вентспилсского порта - на 36,9% до 12,9 млн тонн, Лиепайского - на 10% до 6,6 млн тонн.
Контролирующий пять портов концерн "Tallinna Sadam" (Таллинский порт) сообщил, что их грузооборот в прошлом году был на 7% больше, чем в 2019 году - 21,3 млн тонн.