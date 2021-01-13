Чт, 14.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Порт Клайпеды пятый год подряд лидирует по грузообороту в Балтии

Прибытие в Клайпеду плавучего терминала сжиженного газа.

ФОТО: SCANPIX

Клайпедский порт, грузооборот которого в прошлом году был рекордно высоким, лидирует в странах Балтии по объемам перевалки грузов пятый год подряд.

Порт сообщил, что отгрузил за прошлый год 47,7 млн тонн грузов - на 3,2% больше, чем в 2019 году.

Между тем потоки грузов через порты Латвии в прошлом году продолжали сокращаться.

По данным дирекций крупных портов Латвии, грузооборот Рижского порта в прошлом году упал на 27,6% до 23,7 млн тонн, Вентспилсского порта - на 36,9% до 12,9 млн тонн, Лиепайского - на 10% до 6,6 млн тонн.

Контролирующий пять портов концерн "Tallinna Sadam" (Таллинский порт) сообщил, что их грузооборот в прошлом году был на 7% больше, чем в 2019 году - 21,3 млн тонн.

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