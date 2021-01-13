Порт Клайпеды пятый год подряд лидирует по грузообороту в Балтии

Порт сообщил, что отгрузил за прошлый год 47,7 млн тонн грузов - на 3,2% больше, чем в 2019 году.

Между тем потоки грузов через порты Латвии в прошлом году продолжали сокращаться.

По данным дирекций крупных портов Латвии, грузооборот Рижского порта в прошлом году упал на 27,6% до 23,7 млн тонн, Вентспилсского порта - на 36,9% до 12,9 млн тонн, Лиепайского - на 10% до 6,6 млн тонн.