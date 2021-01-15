Пт, 15.01.2021
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В четверг в результате аварий один человек погиб, шесть пострадали

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.

Автоавария с погибшим произошла в Курземе.

За прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 361 протокол, в том числе 149 за превышение разрешенной скорости, шесть - за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель.

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