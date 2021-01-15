В четверг в результате аварий один человек погиб, шесть пострадали
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали шесть человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
Автоавария с погибшим произошла в Курземе.
За прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 361 протокол, в том числе 149 за превышение разрешенной скорости, шесть - за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель.