Самоизоляцию в Латвии все еще нужно соблюдать по возвращении почти из всех стран Европы

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. В свою очередь, самоизоляция должна соблюдаться при прибытии из Великобритании, а также из Японии, которая ранее входила в список относительно безопасных стран. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.