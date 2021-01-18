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Берлин, 14 января 2021 года. sennder, ведущий европейский дигитальный экспедитор грузовых перевозок, сегодня объявил, что привлек 160 млн долларов инвестиций Серии D, перейдя рубеж оценки в 1 млрд долларов. Новые инвесторы провели серию переговоров, в которых также приняли участие все имеющиеся инвесторы sennder, подтвердившие свое доверие концепции развития и курсу компании. В переговорах участвовали Accel, Lakestar, HV Capital, Project A и Scania. На сегодняшний день sennder привлек более 260 млн долларов.

С момента своего основания в 2015 году Дэвидом Нотхакером (David Nothacker), Юлиусом Келером (Julius Köhler) и Николаусом Шефенакером (Nicolaus Schefenacker) базирующаяся в Берлине компания sennder заметно расширилась – сегодня в семи международных офисах трудятся более 800 сотрудников. В этом году компания планирует перевезти более 1 миллиона партий груза, что сделает sennder ведущим европейским дигитальным экспедитором грузовых перевозок.

Благодаря собственной технологии sennder напрямую связывает корпоративных грузоотправителей с транспортными компаниями, обеспечивая бóльшую прозрачность и эффективность как для перевозчиков, так и для грузоотправителей. sennder готовит логистическую отрасль к достижению ею устойчивого будущего; используя данные для оптимизации эффективности маршрутов, sennder сокращает воздействие грузовых перевозок на окружающую среду и снижает стоимость транспортировки.

Объем рынка европейского сектора логистики и грузовых перевозок составляет 427 млрд долларов. sennder планирует воспользоваться этой возможностью, инвестируя 100 млн долларов из своего финансирования Серии D в рост и развитие своих инновационных технологий. Инвестиции расширят технологическую команду sennder, состоящую сегодня из 200 человек, и ускорят исследования и разработки в области автоматизации, дигитализации, оптимизации и декарбонизации грузовых перевозок. Дополнительное финансирование будет направлено на активизацию выхода на новые европейские рынки. sennder сосредоточится на повторении успеха с Poste Italiane, где через итальянское совместное предприятие удалось сэкономить 6 % от ежегодных расходов в размере 100 млн евро. sennder также продолжит свое успешное сотрудничество с компаниями Scania и Siemens.

Предоставляя транспортные услуги более чем 10 организациям, перечисленным в немецком DAX 30, и 11 компаниям, входящим в Euro Stoxx 50, sennder обладает хорошими возможностями для соединения малых и средних транспортных компаний с именитыми грузоотправителями, обеспечивая им доступ к грузам.

Дэвид Нотхакер, генеральный директор и соучредитель sennder, сказал: «Я очень горжусь тем, что цели и вúдение sennder становятся реальностью. В настоящее время мы являемся признанным игроком отрасли и ведем свою деятельность на равных с другими – более традиционными – пионерами, сохраняя при этом нашу фундаментальную идею основания компании. Как компания, ориентированная на данные, мы стремимся подготовить логистическую отрасль для надежного будущего, обеспечивая прозрачность, гибкость и эффективность распределения товаров. Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность дигитальной логистической отрасли. В течение всего 2020 года мы помогали нашим перевозчикам повышать прибыльность, в трудное время поднимая операционную маржу до 80 %. sennder имеет уникальные возможности для дигитализации отрасли, что принесет пользу как грузоотправителям, так и перевозчикам».

Финансирование следует за знаменательным годом для sennder. В 2020 году компания совершила две значимые сделки: во-первых, слияние с французским конкурентом Everoad в июне и, во-вторых, приобретение европейских активов Uber Freight в сентябре.

Сонали де Рикер (Sonali De Rycker), партнер из Accel, подчеркивает: «Всегда здорово видеть, как портфельная компания достигает такой важной вехи. Молодцы, команда sennder! Революционизируя грузовую отрасль беспрецедентными темпами, они быстро стали одной из самых впечатляющих компаний Европы. 2020 год подчеркнул ценность инновационного цифрового предложения sennder для грузовой отрасли. 2021 год вполне может стать еще одним ярким годом для компании. Мы с нетерпением ждем возможности помочь sennder на пути её роста как компании европейского масштаба».

Кристоф Шух (Christoph Schuh), инвестиционный партнер из Lakestar, отмечает: «Всего 18 месяцев назад мы вели сбор средств Серии С для sennder. С тех пор компания успешно продемонстрировала свою способность массово развиваться как путем органического роста, так и с помощью слияний и поглощений. Мы рады видеть, что sennder теперь позиционируется как ведущий общеевропейский дигитальный экспедитор. Особенно ценно, что в это беспрецедентное время sennder показывает, насколько важна дигитализация для логистической отрасли на ее пути к успешному будущему. Мы твердо верим в команду руководителей и по-прежнему будем вместе с sennder на её пути к успеху».

J.P. Morgan Securities plc была единственным агентом по размещению ценных бумаг для последнего привлечения инвестиций sennder на финансирование Серии D.

В странах Балтии sennder представлен офисом в Латвии под управлением исполнительного директора Дениса Иванова. Офис в Риге открыл свои двери в марте прошлого года. С момента открытия, команда выросла до 25 сотрудников и смогла привлечь большое число клиентов. В 2021 году sennder продолжит вектор стремительного роста в странах Балтии и в создании новых рабочих мест.