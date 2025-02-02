Однако такую возможность видит руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, который считает заимствования неустойчивым решением.

"Думаю, что рано или поздно - надеюсь, что все-таки рано - мы придем к ситуации, когда все бюджетные позиции будут серьезно пересмотрены. И не только ради увеличения финансирования обороны, но и по другим причинам. С учетом демографической ситуации и доступности рабочей силы я считаю, что должно произойти перераспределение работников из государственного сектора в частный. Это потребует серьезного пересмотра того, чем занимается государственный сектор и что он может себе позволить", - отметил Рокпелнис.

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Рост расходов на оборону поддерживают также главы парламентских комиссий по иностранным делам и обороне, представляющие оппозиционные партии.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение):

"Других вариантов нет, в оборону нужно вкладывать больше, Национальное объединение остается верным этой позиции. Если потребуется, как и прежде, мы будем работать со всеми партиями, чтобы добиться увеличения расходов до 5%".

"В вопросах государственной безопасности не может быть деления на оппозицию и правящую коалицию. Мы служим своему государству", - заявил председатель комиссии по обороне и внутренним делам Раймонд Бергманис ("Объединенный список").

"Я думаю, что эти решения будут непростыми как для коалиции, так и для оппозиции. Но вопросы государственной безопасности должны стоять выше политических споров, логики внутриполитической борьбы и других проблем. Мы понимаем, что ближайшие три-четыре года будут критическими для безопасности и обороны нашей страны, а также всего региона", - отметил президент Латвии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в декабре сказал, что страны альянса тратят на оборону меньше, чем во времена холодной войны, несмотря на то, что угрозы остаются такими же серьезными, если не более значительными. До распада СССР европейские страны НАТО в среднем выделяли на оборону 3,8% ВВП.

Ожидается, что в июне на саммите НАТО в Гааге пройдет обсуждение минимального уровня оборонных расходов, который должны обеспечивать страны альянса.

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