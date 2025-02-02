Если расходы Латвии на оборону будут увеличены с текущих 3,45% ВВП до 5%, как об этом заявляли несколько политиков и на необходимость чего указывал президент США Дональд Трамп, то дополнительно на оборонные нужды потребуется найти более полумиллиарда евро. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает передача De Facto.
Программа: расходы на оборону придется увеличить еще на 500 млн евро
Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC) в ближайшие пару лет значительно расширится, наняв специалистов по закупкам, логистике, юристов, финансистов, поваров и других профессионалов - всего около 200 человек.
Сейчас бюджет VALIC составляет около 34 млн евро, но в течение двух лет центр также возьмет на себя закупки, которыми в настоящее время занимаются вооруженные силы. Эти изменения должны улучшить контроль за потоками товаров и расходованием средств.
"Бюджет будет составлять несколько сотен миллионов, так как в данный момент мы полностью управляем снабжением индивидуального снаряжения солдат. Однако функции, связанные с вооружением, связью, транспортом, пока остаются за Национальными вооруженными силами (НВС). После проведения реформ эти функции также перейдут к нам вместе с управлением финансами", - заявил глава VALIC Ален Андрулис в интервью LTV.
В январе Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Уже на следующий день президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня объявили о планах увеличить расходы до 4% ВВП.
Сейчас политики как из правящих партий, так и из оппозиции обсуждают уже не только цель в 4%, но и возможность достичь 5% ВВП в ближайшие годы.
"Во многом это будет зависеть, во-первых, от перечня необходимых закупок и целей, представленного Министерством обороны. Во-вторых, от финансовых возможностей государства. И, конечно, от того, насколько быстро и эффективно мы сможем инвестировать эти средства в закупку систем вооружения и строительство", - отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Когда его спросили, связано ли стремление увеличить бюджет только с ситуацией в сфере безопасности или также с откликом на призыв президента США, президент Латвии отметил, что обсуждал с коллегами из Литвы и Эстонии увеличение расходов на оборону еще в конце прошлого года, в том числе в контексте целей, поставленных НАТО.
Хотя потребности были обозначены уже раньше, Министерство обороны в последние месяцы уточняет их перечень. Обновленные планы планируется рассмотреть в феврале на заседании Совета национальной безопасности.
"Мы определили 26 ключевых возможностей, но из них шесть плюс одна являются действительно важными для нас - это боевые машины пехоты, противовоздушная оборона, береговая защита, огневая мощь, включая ракетные артиллерийские системы и оснащение колесной артиллерии, обеспечение, боеприпасы, а также новейшие технологии - дроны. Кроме того, речь идет о границе. Так что эти инвестиции в оборону действительно значительны", - заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
На этой неделе Министерство обороны подписало договор с испанской компанией на приобретение 42 боевых машин пехоты ASCOD, потратив на эти цели 373 миллиона евро. Соглашение также предусматривает развитие части производства на месте. Это один из крупнейших договоров за последнее время, но далеко не единственный.
В этом году расходы Министерства обороны достигли 3,45% от ВВП. Для сравнения: за последние десять лет расходы на оборону в Латвии выросли в шесть раз - с 255 миллионов евро в 2015 году до полутора миллиардов в этом году (1 559 433 634 евро).
"Я считаю, что нам следует двигаться в этом направлении - не менее 4% от ВВП. Потому что, если мы посмотрим на международный опыт, на позицию наших союзников и генерального секретаря НАТО, он заявил, что в среднем необходимо не менее 3,7% для выполнения целей НАТО. Нам даны конкретные цели НАТО, есть конкретные потребности, чтобы сделать наш альянс максимально эффективным", - говорит Спрудс.
По запросу передачи De Facto Министерство финансов рассчитало, как теоретически изменился бы бюджет Министерства обороны, если бы расходы составляли 4% или даже 5% от ВВП, принимая за основу прогнозы ВВП, использованные при подготовке текущего бюджетного закона.
Пять процентов в 2026 году означали бы, что на оборонные расходы пришлось бы выделить 2,34 миллиарда евро - на 573 миллиона больше, чем заложено в многолетнем бюджете на следующий год.
Министерство финансов уже начало искать возможные решения для этого, однако министр пока не хочет их озвучивать.
"Мы понимаем, что нам необходимо это сделать, такова реальность. Это значительная макроэкономическая сумма, и существует множество вариантов, как можно это осуществить. Как ответственному международному финансовому партнеру - как в еврозоне, так и перед другими участниками рынка - нам действительно нелегко. В настоящее время мы работаем над этим в Министерстве финансов и готовимся к переговорам с премьер-министром и президентом страны, который обозначил это как приоритет. Так что этот вопрос стоит на нашей повестке дня. Пока я бы не хотел спекулировать на тему возможных решений", - заявил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Министр финансов выступает против увеличения расходов на оборону за счет дефицита бюджета, даже если Европейская комиссия допустит отступления от установленных критериев для этих целей.
Он указывает, что это может привести к увеличению затрат на обслуживание долга в будущем. Однако именно рост дефицита как наиболее реальный сценарий видит партия "Прогрессивных".
"На мой взгляд, это направление, в котором должна двигаться Латвия, и, кстати, на прошлой неделе правительство Эстонии уже объявило, что необходимо сделать исключения из Маастрихтских критериев. Здесь единственный вопрос - Европа", - заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.
Эстония в этом году подняла налоги, чтобы финансировать оборонные расходы. Шуваев отвергает такой вариант для Латвии.
Он также не рассматривает сокращение расходов в других сферах как реальный способ найти необходимые средства.
Однако такую возможность видит руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис, который считает заимствования неустойчивым решением.
"Думаю, что рано или поздно - надеюсь, что все-таки рано - мы придем к ситуации, когда все бюджетные позиции будут серьезно пересмотрены. И не только ради увеличения финансирования обороны, но и по другим причинам. С учетом демографической ситуации и доступности рабочей силы я считаю, что должно произойти перераспределение работников из государственного сектора в частный. Это потребует серьезного пересмотра того, чем занимается государственный сектор и что он может себе позволить", - отметил Рокпелнис.
Рост расходов на оборону поддерживают также главы парламентских комиссий по иностранным делам и обороне, представляющие оппозиционные партии.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение):
"Других вариантов нет, в оборону нужно вкладывать больше, Национальное объединение остается верным этой позиции. Если потребуется, как и прежде, мы будем работать со всеми партиями, чтобы добиться увеличения расходов до 5%".
"В вопросах государственной безопасности не может быть деления на оппозицию и правящую коалицию. Мы служим своему государству", - заявил председатель комиссии по обороне и внутренним делам Раймонд Бергманис ("Объединенный список").
"Я думаю, что эти решения будут непростыми как для коалиции, так и для оппозиции. Но вопросы государственной безопасности должны стоять выше политических споров, логики внутриполитической борьбы и других проблем. Мы понимаем, что ближайшие три-четыре года будут критическими для безопасности и обороны нашей страны, а также всего региона", - отметил президент Латвии.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в декабре сказал, что страны альянса тратят на оборону меньше, чем во времена холодной войны, несмотря на то, что угрозы остаются такими же серьезными, если не более значительными. До распада СССР европейские страны НАТО в среднем выделяли на оборону 3,8% ВВП.
Ожидается, что в июне на саммите НАТО в Гааге пройдет обсуждение минимального уровня оборонных расходов, который должны обеспечивать страны альянса.
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