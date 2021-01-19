Ограничения, включая комендантский час, продлены до 7 февраля, младшеклассники переводятся на удаленку

В пресс-конференции после заседания приняли участие:
- премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
- министр финансов Янис Рейрс;
- представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Ограничения, связанные с Covid-19, будут действовать до 7 февраля
Ограничения, связанные с Covid-19 в стране, будут действовать до 7 февраля, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Сохранение ограничений было концептуально согласовано между правительством и Советом по кризисному управлению 19 января, однако окончательное решение по конкретным ограничениям будет принято в четверг, 21 января, на предстоящем заседании правительства.
Кариньш признал, что распространение Covid-19 на этой неделе впервые начинает стабилизироваться, однако ситуация в больницах остается крайне критической.
"Принимая это во внимание, было принято решение продлить существующие ограничения до 7 февраля, а младшеклассники со следующего понедельника будут учиться удаленно", - сказал Кариньш, добавив, что в четверг будет принято решение о сохранении существующих ограничений, а не введении новых.
Министр финансов Янис Рейрс добавил, что
до 7 февраля сохранится также требование к жителям соблюдать комендантский час в выходные дни.
Для ограничения распространения Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений с 9 ноября по 7 февраля.
Школьники 1-4-х классов со следующего понедельника учатся удаленно
Обучение в начальных школах возобновится на следующей неделе, но, по крайней мере, до 7 февраля процесс обучения будет проходить дистанционно.
Уже сейчас дистанционно обучаются учащиеся, начиная с 5-х классов, учащиеся профессиональных училищ и студенты высших учебных заведений. Первоначально предполагалось, что младшеклассники смогут вернуться в школу, поэтому зимние каникулы для них были продлены на три недели, но решение было изменено перед возобновлением учебы.
Процесс обучения по-прежнему будет проходить удаленно, до улучшения эпидемиологической ситуации по Covid-19 в стране.
С 4 января учащиеся 7-12 классов и учащиеся профессиональных учебных заведений возобновили дистанционное обучение, а учащиеся специальных учебных заведений проводят обучение в очной форме.
Занятия в заведениях профессионального и высшего образования, обучение по интересам, всевозможные курсы и повышение квалификации уже проходят дистанционно.
7,11 миллиона евро выделены на поддержку общественного психического здоровья
Правительство постановило выделить 7,11 млн евро Министерству здравоохранения на реализацию в этом году мер по снижению долгосрочного негативного воздействия пандемии Covid-19 на психическое здоровье населения.
Для повышения доступности психологической помощи и услуг по охране психического здоровья в этом году необходимо 5,33 млн евро, из них 1,78 млн евро предназначены для повышения доступности консультаций специалистов, чтобы пациенты могли получить от пяти до десяти консультаций у психолога или психотерапевта по направлению семейного врача.
На заседании была заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной эпидемиологической ситуации, тестировании, вакцинации, а также нагрузке на систему здравоохранения.
Также на заседании было заслушано сообщение Министерства здравоохранения о необходимых в 2021 году и последующие годы мероприятиях для снижения негативного влияния пандемии Covid-19 на психическое здоровье общества.
7 января это сообщение было рассмотрено в рабочей группе под руководством министра финансов Яниса Рейрса. На упомянутые мероприятия в бюджете 2021 года планировалось дополнительно выделить 7,12 млн евро.
Напомним, накануне премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что предоставленная министром здравоохранения информация об эпидемиологической ситуации ясно показывает, что нет никаких оснований думать об ослаблении ограничений или кардинальном их изменении.