Ограничения, включая комендантский час, продлят до 7 февраля, младшеклассники переходят на удаленку

Видео: Пресс-конференция

В пресс-конференции после заседания приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

министр финансов Янис Рейрс;

представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Ограничения, связанные с Covid-19, будут продлены до 7 февраля

Ограничения, связанные с Covid-19, в стране будут действовать до 7 февраля, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Сохранение ограничений было концептуально согласовано между правительством и советом по кризисному управлению 19 января, однако окончательное решение по конкретным ограничениям будет принято в четверг, 21 января, на предстоящем заседании правительства.

Кариньш признал, что распространение Covid-19 на этой неделе впервые начинает стабилизироваться, однако ситуация в больницах остается крайне критической.

"Принимая это во внимание, было принято решение продлить существующие ограничения до 7 февраля, а младшеклассники со следующего понедельника будут учиться удаленно", - сказал Кариньш, добавив, что в четверг будет принято решение о сохранении существующих ограничений, а не введении новых.

Министр финансов Янис Рейрс добавил, что

до 7 февраля сохранится также требование к жителям соблюдать комендантский час в выходные дни. 5

Для ограничения распространения Covid-19 в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений с 9 ноября по 7 февраля.

Ряд ограничений был введен до 25 января, например, комендантский час по выходным дням, ограничения в торговле и сфере услуг, образовании.

Школьники 1-4-х классов со следующего понедельника учатся удаленно

Обучение в начальных школах возобновится на следующей неделе, но по крайней мере до 7 февраля процесс обучения будет проходить дистанционно.

Уже сейчас дистанционно обучаются школьники начиная с 5-х классов, учащиеся профессиональных училищ и студенты высших учебных заведений. Первоначально предполагалось, что младшеклассники смогут вернуться в школу, поэтому зимние каникулы для них были продлены на три недели, но решение было изменено перед возобновлением учебы.

Процесс обучения по-прежнему будет проходить удаленно до улучшения эпидемиологической ситуации по Covid-19 в стране.

С 4 января учащиеся 7-12-х классов и учащиеся профессиональных учебных заведений возобновили дистанционное обучение, а учащиеся специальных учебных заведений проводят обучение в очной форме.

Занятия в заведениях профессионального и высшего образования, обучение по интересам, всевозможные курсы и повышение квалификации уже проходят дистанционно.

7,11 миллиона евро выделено на поддержку общественного психического здоровья

Правительство постановило выделить 7,11 млн евро Министерству здравоохранения на реализацию в этом году мер по снижению долгосрочного негативного воздействия пандемии Covid-19 на психическое здоровье населения.

Для повышения доступности психологической помощи и услуг по охране психического здоровья в этом году необходимо 5,33 млн евро, из них 1,78 млн евро предназначены для повышения доступности консультаций специалистов, чтобы пациенты могли получить от пяти до десяти консультаций у психолога или психотерапевта по направлению семейного врача.

На заседании была заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об актуальной эпидемиологической ситуации, тестировании, вакцинации, а также нагрузке на систему здравоохранения.

Также на заседании было заслушано сообщение Министерства здравоохранения о необходимых в 2021 году и в последующие годы мероприятиях для снижения негативного влияния пандемии Covid-19 на психическое здоровье общества.

7 января это сообщение было рассмотрено в рабочей группе под руководством министра финансов Яниса Рейрса. На упомянутые мероприятия в бюджете 2021 года планировалось дополнительно выделить 7,12 млн евро.